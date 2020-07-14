***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.07.2020 15:35
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859687
BIST
15:39117.241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.158,04
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
15:396,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:397,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:39398,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 398,10
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
398,67
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|20.238.535
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.884.089
|% 9,99
|
|GARFA
|5,75
|31.294.227
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,60
|2.402.046
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.974.634
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|LOGO
|89,25
|18.005.674
|% -5,05
|
|EKGYO
|2,30
|1.602.939.968
|% 1,32
|
|GARAN
|7,89
|637.003.940
|% -1,00
|
|ODAS
|2,86
|613.656.659
|% -3,05
|
|THYAO
|11,88
|607.103.791
|% -0,75
|
|EREGL
|8,86
|503.434.372
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,30
|1.602.939.968
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,64
|426.414.285
|% -0,61
|
|TSKB
|1,25
|312.214.444
|% -0,79
|
|ODAS
|2,86
|613.656.659
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,79
|322.605.059
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5759
|8,6189
|% -0,10
|
|Frank
|7,2799
|7,3237
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,20
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|2,80
|
|Tam
|2.667
|2.678
|2,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|1,40
|
|Çeyrek
|647
|656
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|