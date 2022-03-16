***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2022 10:56
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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-
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16 Mart 2022 tarihli kararıyla, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010780
BIST
11:052.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,69
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.090
11:0514,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0274
|Açılış
|: 14,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
11:0516,1369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0479
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2300
En Düşük
16,0528
11:05906,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 906,29
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
903,18
BIST En Aktif Hisseler11:03
|PKENT
|436,90
|3.267.138
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|10.949.182
|% 9,92
|
|OYAKC
|9,20
|75.915.024
|% 7,48
|
|CEOEM
|16,49
|9.493.675
|% 6,32
|
|MIPAZ
|6,39
|12.378.769
|% 5,79
|
|ORCAY
|23,10
|26.957.624
|% -9,98
|
|PENTA
|312,90
|33.201.057
|% -6,54
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|SERVE
|16,51
|18.987
|% -2,83
|
|THYAO
|28,12
|1.100.198.515
|% 1,66
|
|KRDMD
|14,56
|664.401.283
|% 0,90
|
|EREGL
|34,54
|334.393.261
|% 0,94
|
|KOZAL
|137,30
|310.836.925
|% 1,48
|
|FROTO
|278,30
|256.569.017
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,22
|172.940.956
|% 2,30
|
|ODAS
|1,61
|115.870.603
|% 3,21
|
|YKBNK
|3,83
|249.867.066
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,56
|664.401.283
|% 0,90
|
|THYAO
|28,12
|1.100.198.515
|% 1,66
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6522
|14,6628
|% -0,25
|
|Euro
|16,1210
|16,1302
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,1460
|19,2420
|% 0,20
|
|Frank
|15,5786
|15,6724
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9105
|3,9301
|% 0,14
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-1,87
|
|Altın Gr.
|907
|907
|0,76
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,58
|
Seans Raporu
11:03
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866