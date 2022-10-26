***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi9 Ağustos 2022Açıklamalar1 Ocak - 30 Eylül 2022 ara hesap dönemine ait özet faaliyet raporu ekte iletilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074418BIST