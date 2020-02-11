***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 16.453.432 15.881.960Satışların Maliyeti23 -13.602.013 -10.709.716TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.851.419 5.172.244BRÜT KAR (ZARAR)2.851.419 5.172.244Genel Yönetim Giderleri25 -163.678 -138.957Pazarlama Giderleri25 -108.868 -94.236Araştırma ve Geliştirme Giderleri-251 -220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 71.811 153.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -45.399 -52.364ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.605.034 5.039.974Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 14 9.147Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -1.204 -26.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 38.517 5.558FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.642.361 5.028.414Finansman Gelirleri28 542.402 809.591Finansman Giderleri29 -128.944 -81.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.055.819 5.756.252Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30 -900.391 -1.647.373Dönem Vergi (Gideri) Geliri-887.181 -1.447.656Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-13.210 -199.717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.155.428 4.108.879DÖNEM KARI (ZARARI)2.155.428 4.108.879Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.155.428 4.108.879Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,74325103 1,41685482Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,74325103 1,41685482Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.566.936 3.252.411Dönem Karı (Zararı)2.155.428 4.108.879Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.155.428 4.108.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.514.352 2.059.802Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23/25/26 652.169 516.361Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.810 19.297Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9/10 6.217 2.129Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 5.593 7.397Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 9.771Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler79.557 66.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 65.032 62.163Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 14.525 4.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-72.963 -188.255Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -143.689 -224.459Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 79.357 46.222Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-8.631 -10.018Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-19.285 -3.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-38.517 -5.558İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -38.517 -5.558Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 900.391 1.647.373Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.190 7.347Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 1.190 7.347Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.089.174 -1.215.428Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler464.244 -311.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-83.751 135.647İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)547.995 -447.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.431 36.158İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.431 36.158Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler581.749 -1.118.204Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21.684 -20.229Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.060 491.679İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.942 110.837İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-66.002 380.842Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.721 -76.378İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.721 -76.378Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-186 21İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.591 -216.817Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)48.365 -106.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.226 -110.668Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.758.954 4.953.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -22.300 -19.711Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler18 -538 -1.333Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -1.169.180 -1.679.798YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-497.945 -323.397İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -87.334Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.496 9.409Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13/14/27 2.496 9.409Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-428.900 -181.487Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -427.029 -179.233Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.871 -2.254Verilen Nakit Avans ve Borçlar-74.746 -63.985İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar28.308 -38.729Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-103.054 -25.256Alınan Temettüler6 3.205 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.203.408 -3.012.655Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.877.734 2.313.095Kredilerden Nakit Girişleri8 1.877.734 2.313.095Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.046.199 -1.865.159Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.046.199 -1.865.159İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış32 404.754 -1.600.549Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -29.449 0Ödenen Temettüler-3.507.610 -2.028.914Ödenen Faiz8 -42.791 -56.822Alınan Faiz140.153 225.694YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-134.417 -83.641Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi130.146 134.214NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.271 50.573DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 62.468 11.895DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.197 62.468Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 58.197 62.468Ticari Alacaklar1.062.852 1.341.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 795.715 630.546İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 267.137 710.688Diğer Alacaklar4.522.594 4.927.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 4.520.915 4.925.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.679 1.628Stoklar11 4.023.192 4.087.128Peşin Ödenmiş Giderler27.065 27.048İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32 6.308 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 20.757 27.048Diğer Dönen Varlıklar84.990 118.109İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 84.990 118.109ARA TOPLAM9.778.890 10.563.284TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.778.890 10.563.284DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar161 143Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 161 143Diğer Alacaklar11.306 8.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 11.306 8.817Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 200.820 145.284Maddi Duran Varlıklar13 11.001.236 9.931.925Kullanım Hakkı Varlıkları15 229.773 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 251.448 232.767Peşin Ödenmiş Giderler148.567 99.344İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32 10.421 38.729İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 138.146 60.615TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.843.311 10.418.280TOPLAM VARLIKLAR21.622.201 20.981.564KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.221.234 1.362.917İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.221.234 1.362.917Banka Kredileri8 1.221.234 1.362.917Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları194.205 110.494İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları194.205 110.494Banka Kredileri8 168.689 110.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 25.516Ticari Borçlar1.195.179 1.104.607İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.983Dönem Karı (Zararı)4.108.879 4.108.879 4.108.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.611 3.661.493 3.680.104 3.680.104Kar Payları-2.030.000 -2.030.000 -2.030.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768Transferler592.519 3.516.360 -4.108.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.415 1.831.946 2.155.428 3.972.959 3.972.959Dönem Karı (Zararı)2.155.428 2.155.428 2.155.428Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.415 1.831.946 1.817.531 1.817.531Kar Payları-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.155.428 4.108.879DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.817.531 3.680.104Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -18.481 23.860Yabancı Para Çevrim Farkları1.831.946 3.661.493Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.066 -5.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 4.066 -5.249Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.817.531 3.680.104TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.972.959 7.788.983Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.972.959 7.788.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818449BIST