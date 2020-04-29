***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.697.229 4.059.974Satışların Maliyeti13 -3.086.527 -3.240.276TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)610.702 819.698BRÜT KAR (ZARAR)610.702 819.698Genel Yönetim Giderleri14 -44.938 -37.596Pazarlama Giderleri14 -24.969 -26.560Araştırma ve Geliştirme Giderleri-52 -78Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 12.459 20.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -7.699 -20.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)545.503 756.034Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 3Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.695 -3.387Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -4.044 1.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)539.764 754.555Finansman Gelirleri15 35.889 133.176Finansman Giderleri15 -62.782 -28.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)512.871 859.381Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -301.989 -336.352Dönem Vergi (Gideri) Geliri-234.611 -270.520Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-67.378 -65.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)210.882 523.029DÖNEM KARI (ZARARI)210.882 523.029Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları210.882 523.029Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,07271793 0,18035482Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,07271793 0,18035482Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.045.061 1.532.604Dönem Karı (Zararı)210.882 523.029Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)210.882 523.029Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler462.071 462.354Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13/14 164.461 158.616Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.258 5.671Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.793 3.461Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 2.465 2.210Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.244 16.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 10.532 11.870Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.712 4.740Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.309 -49.942Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -20.637 -54.157Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 20.567 15.567Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-8.239 -11.352Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-18.311 -6.432Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4.044 -1.905İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 4.044 -1.905Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 301.989 336.352Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.695 3.384Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.695 3.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler531.906 713.391Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.755 102.261İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-121.106 -71.346İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)107.351 173.607Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.260 2.348İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.260 2.348Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler674.338 376.461Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-28.696 -9.616Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-283.537 -116.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-33.225 71.419İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-250.312 -188.084Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.852 207.981İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.852 207.981Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-46 -28İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.490 150.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.939 64.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)154.429 85.827Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.204.859 1.698.774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -8.520 -6.138Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -166 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -151.112 -160.032YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-175.975 -84.271İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32 2.317Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32 2.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.550 -101.626Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -122.956 -101.300Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -594 -326Verilen Nakit Avans ve Borçlar-52.457 11.833İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 13.559Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-52.457 -1.726Alınan Temettüler0 3.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.159.911 -1.323.558Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri691.759 379.614Kredilerden Nakit Girişleri691.759 379.614Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-457.901 -544.044Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-457.901 -544.044İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.399.520 -1.200.813Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.033Ödenen Faiz-13.861 -13.430Alınan Faiz20.645 55.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-290.825 124.775Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi265.265 -75.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.560 49.025DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ58.197 62.468DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.637 111.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32.637 58.197Ticari Alacaklar1.188.364 1.062.852İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 993.948 795.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar194.416 267.137Diğer Alacaklar5.944.201 4.522.594İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 5.942.420 4.520.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.781 1.679Türev Araçlar0 0Stoklar4 3.743.770 4.023.192Peşin Ödenmiş Giderler52.273 27.065İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 6.919 6.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler45.354 20.757Diğer Dönen Varlıklar96.168 84.990İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar96.168 84.990ARA TOPLAM11.057.413 9.778.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.057.413 9.778.890DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar177 161Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar177 161Diğer Alacaklar11.306 11.306İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.306 11.306Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 192.654 200.820Maddi Duran Varlıklar6 12.020.516 11.001.236Kullanım Hakkı Varlıkları253.669 229.773Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 272.441 251.448Peşin Ödenmiş Giderler207.135 148.567İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 11.423 10.421İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler195.712 138.146TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.957.898 11.843.311TOPLAM VARLIKLAR24.015.311 21.622.201KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.459.729 1.221.234İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.459.729 1.221.234Banka Kredileri7 1.459.729 1.221.234Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları198.330 194.205İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları198.330 194.205Banka Kredileri7 174.715 168.689Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 23.615 25.516Ticari Borçlar1.027.490 1.195.179İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 203.156 215.495İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar824.334 979.684Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 71.650 60.695Diğer Borçlar42.685 20.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.685 20.882Türev Araçlar51 87Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar51 87Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.432 46.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.432 46.858Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 234.231 150.732Kısa Vadeli Karşılıklar49.531 47.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 49.531 47.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler140.861 5.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler140.861 5.894ARA TOPLAM3.295.990 2.943.097TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.295.990 2.943.097UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar405.956 404.197İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar405.956 404.197Banka Kredileri7 215.597 226.396Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 190.359 177.801Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar336.620 334.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 336.620 334.757Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 1.989.964 1.748.423TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.732.540 2.487.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.028.530 5.430.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.986.781 16.191.727Ödenmiş Sermaye12 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.271.870 9.687.698Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.664 -48.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.664 -48.664Yabancı Para Çevrim Farkları11.320.534 9.736.362Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.364.160 1.364.160Yasal Yedekler1.364.160 1.364.160Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.239.705 84.277Net Dönem Karı veya Zararı210.882 2.155.428TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.986.781 16.191.727TOPLAM KAYNAKLAR24.015.311 21.622.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768Transferler592.519 3.516.360 -4.108.879 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.023.466 523.029 1.546.495 1.546.495Dönem Karı (Zararı)523.029 523.029 523.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.023.466 1.023.466 1.023.466Kar Payları-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -34.249 8.927.882 1.364.160 84.277 523.029 13.765.263 13.765.263Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Transferler0 2.155.428 -2.155.428Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.584.172 210.882 1.795.054 1.795.054Dönem Karı (Zararı)210.882 210.882 210.882Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.584.172 1.584.172 1.584.172Kar Payları0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 11.320.534 1.364.160 2.239.705 210.882 17.986.781 17.986.781Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)210.882 523.029DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.584.172 1.023.466Yabancı Para Çevrim Farkları1.584.172 1.023.466Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.584.172 1.023.466TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.795.054 1.546.495Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.795.054 1.546.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841211BIST