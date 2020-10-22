***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 11.551.629 12.590.867 4.324.884 4.032.641Satışların Maliyeti13 -9.664.591 -10.117.131 -3.600.214 -3.324.066TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.887.038 2.473.736 724.670 708.575BRÜT KAR (ZARAR)1.887.038 2.473.736 724.670 708.575Genel Yönetim Giderleri14 -134.966 -115.502 -44.663 -38.300Pazarlama Giderleri14 -82.427 -81.411 -29.947 -26.437Araştırma ve Geliştirme Giderleri-134 -177 -68 -93Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 205.982 41.011 26.212 -3.372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -23.964 -38.596 -10.509 -15.715ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.851.529 2.279.061 665.695 624.658Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler143.446 14 143.446 1Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.290 -3.615 -159 -49Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 3.104 5.598 -5.673 2.112FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.995.789 2.281.058 803.309 626.722Finansman Gelirleri15 225.610 429.687 125.608 -95.411Finansman Giderleri15 -93.266 -97.922 -39.853 -32.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.128.133 2.612.823 889.064 498.875Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -1.058.743 -716.957 -493.095 -73.830Dönem Vergi (Gideri) Geliri-888.391 -736.140 -394.820 -121.155Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-170.352 19.183 -98.275 47.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.069.390 1.895.866 395.969 425.045DÖNEM KARI (ZARARI)1.069.390 1.895.866 395.969 425.045Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.069.390 1.895.866 395.969 425.045Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,36875517 0,65374689 0,13654103 0,14656724Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,36875517 0,65374689 0,13654103 0,14656724Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.193.872 2.659.344Dönem Karı (Zararı)1.069.390 1.895.866Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.069.390 1.895.866Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.404.915 1.182.301Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13/14 540.415 480.078Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.560 10.661Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.119 6.069Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 3.441 4.592Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler72.533 62.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 67.477 50.083Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.056 12.386Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-98.169 -69.344Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -154.146 -114.614Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 59.458 60.393Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.481 -15.123Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-30.907 -16.523Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.104 -5.598İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -3.104 -5.598Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.058.743 716.957Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-141.156 3.601Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-141.156 3.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.384.818 649.963Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler327.101 392.339İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)270.329 -175.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)56.772 568.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.123 258İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.123 258Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler810.436 344.085Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-122.536 -4.263Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.418 -186.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)206.615 23.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-106.197 -210.394Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.563 9.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)67.563 9.841Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-117 -12142.709Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.859.123 3.728.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -20.671 -20.381Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -276 -515Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 ya İş Ortaklıklarının Pay Satırtaklıkları Pay Alımı veya SerNakit Girişlerindan Kaynaklanan Nakit Girişlemından Kaynaklanan Nakit Çıkış -681.991 7Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.335 -1.111Verilen Nakit Avans ve Borçlar-218.599 -44.646İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 28.809Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-218.599 -73.455Alınan Temettüler5 2.163 3.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.346.814 -2.466.040Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.571.697 1.526.415Kredilerden Nakit Girişleri1.571.697 1.526.415Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.109.494 -1.894.545Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.109.494 -1.894.545İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-3.362.077 1.356.701Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.395 -28.465Ödenen Temettüler-522.000 -3.507.577Ödenen Faiz-41.187 -36.222Alınan Faiz146.642 117.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-882.578 -99.653Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi870.385 77.104NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.193 -22.549DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ58.197 62.468DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.004 39.919Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri46.004 58.197Ticari Alacaklar1.082.707 1.062.852İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 775.588 795.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar307.119 267.137Diğer Alacaklar7.924.105 4.522.594İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 7.889.481 4.520.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.624 1.679Stoklar4 4.491.909 4.023.192Peşin Ödenmiş Giderler98.426 27.065İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 2.091 6.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler96.335 20.757Diğer Dönen Varlıklar74.605 84.990İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar74.605 84.990ARA TOPLAM13.717.756 9.778.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.717.756 9.778.890DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar212 161Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar212 161Diğer Alacaklar11.306 11.306İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.306 11.306Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 239.643 200.820Maddi Duran Varlıklar6 14.613.324 11.001.236Kullanım Hakkı Varlıkları325.663 229.773Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 318.270 251.448Peşin Ödenmiş Giderler425.919 148.567İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 13.687 10.421İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler412.232 138.146TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.934.337 11.843.311TOPLAM VARLIKLAR29.652.093 21.622.201KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.255.698 1.221.234İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.255.698 1.221.234Banka Kredileri7 1.255.698 1.221.234Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları153.522 194.205İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları153.522 194.205Banka Kredileri7 123.688 168.689Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 29.834 25.516Ticari Borçlar1.671.396 1.195.179İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 489.865 215.495İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.181.531 979.684Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 110.808 60.695Diğer Borçlar63.977 20.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar63.977 20.882Türev Araçlar0 87Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 87Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)136.225 46.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)136.225 46.858Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 394.819 150.732Kısa Vadeli Karşılıklar54.428 47.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 54.428 47.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler116.069 5.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler116.069 5.894ARA TOPLAM3.956.942 2.943.097TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.956.942 2.943.097UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar890.949 404.197İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar890.949 404.197Banka Kredileri7 696.798 226.396Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 194.151 177.801Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar421.807 334.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 421.807 334.757Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 2.487.211 1.748.423TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.799.967 2.487.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.756.909 5.430.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.895.184 16.191.727Ödenmiş Sermaye12 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.843.765 9.687.698Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.018 -48.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.018 -48.664Yabancı Para Çevrim Farkları14.923.783 9.736.362Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.401.860 1.364.160Yasal Yedekler1.401.860 1.364.160Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.680.005 84.277Net Dönem Karı veya Zararı1.069.390 2.155.428TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.895.184 16.191.727TOPLAM KAYNAKLAR29.652.093 21.622.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768Transferler592.519 3.516.360 -4.108.879 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.400 1.078.635 1.895.866 2.970.101 2.970.101Dönem Karı (Zararı)1.895.866 1.895.866 1.895.866Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.400 1.078.635 1.074.235 1.074.235Kar Payları-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -38.649 8.983.051 1.364.160 84.277 1.895.866 15.188.869 15.188.869Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Transferler37.700 2.117.728 -2.155.428Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.354 5.187.421 1.069.390 6.225.457 6.225.457Dönem Karı (Zararı)1.069.390 1.069.390 1.069.390Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.354 5.187.421 5.156.067 5.156.067Kar Payları-522.000 -522.000 -522.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -80.018 14.923.783 1.401.860 1.680.005 1.069.390 21.895.184 21.895.184Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.069.390 1.895.866 395.969 425.045DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.156.067 1.074.235 2.690.690 -253.471Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -39.193 -5.641 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları5.187.421 1.078.635 2.690.690 -253.471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.839 1.241 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 7.839 1.241 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.156.067 1.074.235 2.690.690 -253.471TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.225.457 2.970.101 3.086.659 171.574Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.225.457 2.970.101 3.086.659 171.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883106BIST