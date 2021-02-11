***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 16.924.093 16.453.432Satışların Maliyeti23 -13.716.418 -13.602.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.207.675 2.851.419BRÜT KAR (ZARAR)3.207.675 2.851.419Genel Yönetim Giderleri25 -187.814 -163.678Pazarlama Giderleri25 -114.911 -108.868Araştırma ve Geliştirme Giderleri-241 -251Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 213.806 71.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -54.822 -45.399ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.063.693 2.605.034Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 149.573 14Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -6.642 -1.204Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 7.685 38.517FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.214.309 2.642.361Finansman Gelirleri28 587.158 542.402Finansman Giderleri29 -134.752 -128.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.666.715 3.055.819Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30 -1.243.366 -900.391Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.243.844 -887.181Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri478 -13.210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.423.349 2.155.428DÖNEM KARI (ZARARI)2.423.349 2.155.428Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.423.349 2.155.428Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,83563758 0,74325103Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,83563758 0,74325103Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.035.556 3.566.936Dönem Karı (Zararı)2.423.349 2.155.428Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.423.349 2.155.428Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.812.839 1.514.352Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23/25/26 776.490 652.169Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.037 11.810Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9/10 3.045 6.217Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 11.992 5.593Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler100.931 79.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 87.621 65.032Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 13.310 14.525Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-179.536 -72.963Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -247.573 -143.689Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 74.294 79.357Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-6.257 -8.631Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.167 -19.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-7.685 -38.517İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -7.685 -38.517Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 1.243.366 900.391Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-142.931 1.190Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -142.931 1.190Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler864.663 1.089.174Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.073 464.244İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.689 -83.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)53.762 547.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.012 2.431İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.012 2.431Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler360.952 581.749Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-97.420 21.684Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler374.373 -52.060İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)118.667 13.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)255.706 -66.002Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.189 2.721İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.189 2.721Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-110 -186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler199.618 68.591Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)31.689 48.365Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)167.929 20.226Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.100.851 4.758.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -27.122 -22.300Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler18 -431 -538Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -1.037.742 -1.169.180YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.314.282 -497.945İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri13.333İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri162.640 2.496Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13/14/27 162.640 2.496Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.074.891 -428.900Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.067.415 -427.029Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.476 -1.871Verilen Nakit Avans ve Borçlar-417.527 -74.746İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 28.308Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-417.527 -103.054Alınan Temettüler6 2.163 3.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.402.364 -3.203.408Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.697.651 1.877.734Kredilerden Nakit Girişleri8 1.697.651 1.877.734Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.394.523 -2.046.199Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.394.523 -2.046.199İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış32 -2.352.515 404.754Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -32.825 -29.449Ödenen Temettüler-521.883 -3.507.610Ödenen Faiz8 -40.645 -42.791Alınan Faiz242.376 140.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-681.090 -134.417Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi661.496 130.146NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.594 -4.271DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.197 62.468DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 38.603 58.197Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 38.603 58.197Ticari Alacaklar1.281.204 1.062.852İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 992.977 795.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 288.227 267.137Diğer Alacaklar6.914.878 4.522.594İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 6.879.919 4.520.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 34.959 1.679Stoklar11 4.590.643 4.023.192Peşin Ödenmiş Giderler50.154 27.065İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32 0 6.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 50.154 20.757Diğer Dönen Varlıklar73.342 84.990İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 73.342 84.990ARA TOPLAM12.948.824 9.778.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.948.824 9.778.890DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar199 161Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 199 161Diğer Alacaklar10.193 11.306İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.193 11.306Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 229.956 200.820Maddi Duran Varlıklar13 13.929.264 11.001.236Kullanım Hakkı Varlıkları15 300.598 229.773Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 303.443 251.448Peşin Ödenmiş Giderler620.946 148.567İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32 12.868 10.421İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 608.078 138.146TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.394.599 11.843.311TOPLAM VARLIKLAR28.343.423 21.622.201KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar48.544 1.221.234İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.544 1.221.234Banka Kredileri8 48.544 1.221.234Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları160.334 194.205İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları160.334 194.205Banka Kredileri8 129.998 168.689Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 30.336 25.516Ticari Borçlar1.851.288 1.195.179İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 384.960 215.495İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.466.328 979.684Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 67.192 60.695Diğer Borçlar35.000 20.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 35.000 20.882Türev Araçlar0 87Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 0 87Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.800 46.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 110.800 46.858Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 356.834 150.732Kısa Vadeli Karşılıklar62.243 47.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 62.243 47.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler122.310 5.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 122.310 5.894ARA TOPLAM2.814.545 2.943.097TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.814.545 2.943.097UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar986.802 404.197İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar986.802 404.197Banka Kredileri8 785.769 226.396Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 201.033 177.801Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar403.156 334.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 403.156 334.757Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 2.158.103 1.748.423TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.548.061 2.487.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.362.606 5.430.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.980.817 16.191.727Ödenmiş Sermaye22 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları22 164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.575.439 9.687.698Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.295 -48.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -54.295 -48.664Yabancı Para Çevrim Farkları22 13.629.734 9.736.362Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.401.860 1.364.160Yasal Yedekler22 1.401.860 1.364.160Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 1.680.005 84.277Net Dönem Karı veya Zararı2.423.349 2.155.428TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.980.817 16.191.727TOPLAM KAYNAKLAR28.343.423 21.622.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768Transferler592.519 3.516.360 -4.108.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.415 1.831.946 2.155.428 3.972.959 3.972.959Dönem Karı (Zararı)2.155.428 2.155.428 2.155.428Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.415 1.831.946 1.817.531 1.817.531Kar Payları-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Transferler37.700 2.117.728 -2.155.428Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.631 3.893.372 2.423.349 6.311.090 6.311.090Dönem Karı (Zararı)2.423.349 2.423.349 2.423.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.631 3.893.372 3.887.741 3.887.741Kar Payları-522.000 -522.000 -522.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.423.349 2.155.428DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.887.741 1.817.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -7.039 -18.481Yabancı Para Çevrim Farkları3.893.372 1.831.946Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.408 4.066Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 1.408 4.066Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.887.741 1.817.531TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.311.090 3.972.959Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.311.090 3.972.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909146BIST