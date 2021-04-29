***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:16
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 5.562.625 3.697.229
Satışların Maliyeti
13 -3.622.064 -3.086.527
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.940.561 610.702
BRÜT KAR (ZARAR)
1.940.561 610.702
Genel Yönetim Giderleri
14 -40.564 -44.938
Pazarlama Giderleri
14 -32.870 -24.969
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-46 -52
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 12.976 12.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -42.449 -7.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.837.608 545.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.423 -1.695
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -4.223 -4.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.831.962 539.764
Finansman Gelirleri
15 127.662 35.889
Finansman Giderleri
15 -265.570 -62.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.694.054 512.871
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -637.572 -301.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-461.759 -234.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-175.813 -67.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.056.482 210.882
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.056.482 210.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.056.482 210.882
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,36430413 0,07271793
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,36430413 0,07271793
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.219.739 1.064.183
Dönem Karı (Zararı)
1.056.482 210.882
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.056.482 210.882
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
730.899 481.193
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 190.170 164.461
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-559 4.258
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 1.793
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -606 2.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.156 12.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 16.988 10.532
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.168 1.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-100.212 -8.309
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -109.180 -20.637
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 15.669 20.567
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.701 -8.239
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-27.874 811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.223 4.044
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 4.223 4.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 637.572 301.989
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.423 1.695
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.423 1.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-202.404 531.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
138.245 -13.755
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
401.313 -121.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-263.068 107.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.430 7.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.430 7.260
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-361.769 674.338
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.575 -28.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.088 -283.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
226.725 -33.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-401.813 -250.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.312 24.852
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43.312 24.852
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -46
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.041 151.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.629 -2.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
174.670 154.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.584.977 1.223.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -8.119 -8.520
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -296 -166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -356.823 -151.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-318.992 -175.975
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2 32
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2 32
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-405.445 -123.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -403.531 -122.956
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.914 -594
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
80.059 -52.457
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
80.059 -52.457
Alınan Temettüler
5 6.392 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-935.274 -1.159.911
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.211 691.759
Kredilerden Nakit Girişleri
379.211 691.759
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.504 -457.901
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.504 -457.901
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
2.338.902 -1.399.520
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-608 -1.033
Ödenen Temettüler
-3.710.391
Ödenen Faiz
-9.527 -13.861
Alınan Faiz
109.643 20.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.527 -271.703
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
646.938 246.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
612.411 -25.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.603 58.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.014 32.637
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
651.014 38.603
Ticari Alacaklar
1.322.016 1.281.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 724.982 992.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
597.034 288.227
Diğer Alacaklar
4.577.607 6.914.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.541.017 6.879.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.590 34.959
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
4 5.595.586 4.590.643
Peşin Ödenmiş Giderler
78.902 50.154
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.902 50.154
Diğer Dönen Varlıklar
87.814 73.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
87.814 73.342
ARA TOPLAM
12.312.939 12.948.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.312.939 12.948.824
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
226 199
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
226 199
Diğer Alacaklar
10.193 10.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.193 10.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 248.596 229.956
Maddi Duran Varlıklar
6 16.003.261 13.929.264
Kullanım Hakkı Varlıkları
337.110 300.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 341.495 303.443
Peşin Ödenmiş Giderler
548.253 620.946
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 14.595 12.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
533.658 608.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.489.134 15.394.599
TOPLAM VARLIKLAR
29.802.073 28.343.423
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
477.151 48.544
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
477.151 48.544
Banka Kredileri
7 477.151 48.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
415.787 160.334
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
415.787 160.334
Banka Kredileri
7 384.661 129.998
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 31.126 30.336
Ticari Borçlar
1.924.744 1.851.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 663.367 384.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.261.377 1.466.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 86.553 67.192
Diğer Borçlar
72.672 35.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
72.672 35.000
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
323.485 110.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
323.485 110.800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 461.770 356.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
72.716 62.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 72.716 62.243
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.598 122.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.598 122.310
ARA TOPLAM
3.950.476 2.814.545
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.950.476 2.814.545
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
766.767 986.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
766.767 986.802
Banka Kredileri
7 558.587 785.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 208.180 201.033
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
412.397 403.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 412.397 403.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 2.646.595 2.158.103
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.825.759 3.548.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.776.235 6.362.606
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.025.838 21.980.817
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.275.978 13.575.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.295 -54.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.295 -54.295
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.330.273 13.629.734
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.758.560 1.401.860
Yasal Yedekler
1.758.560 1.401.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.654 1.680.005
Net Dönem Karı veya Zararı
1.056.482 2.423.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.025.838 21.980.817
TOPLAM KAYNAKLAR
29.802.073 28.343.423
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Transferler
0 2.155.428 -2.155.428 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.584.172 210.882 1.795.054 1.795.054
Dönem Karı (Zararı)
210.882 210.882 210.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.584.172 1.584.172 1.584.172
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 11.320.534 1.364.160 2.239.705 210.882 17.986.781 17.986.781
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Transferler
356.700 2.066.649 -2.423.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.700.539 1.056.482 3.757.021 3.757.021
Dönem Karı (Zararı)
1.056.482 1.056.482 1.056.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.700.539 2.700.539 2.700.539
Kar Payları
-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 16.330.273 1.758.560 34.654 1.056.482 22.025.838 22.025.838
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.056.482 210.882
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.700.539 1.584.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.700.539 1.584.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.700.539 1.584.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.757.021 1.795.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.757.021 1.795.054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932523
BIST