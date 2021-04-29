***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 5.562.625 3.697.229Satışların Maliyeti13 -3.622.064 -3.086.527TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.940.561 610.702BRÜT KAR (ZARAR)1.940.561 610.702Genel Yönetim Giderleri14 -40.564 -44.938Pazarlama Giderleri14 -32.870 -24.969Araştırma ve Geliştirme Giderleri-46 -52Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 12.976 12.459Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -42.449 -7.699ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.837.608 545.503Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.423 -1.695Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -4.223 -4.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.831.962 539.764Finansman Gelirleri15 127.662 35.889Finansman Giderleri15 -265.570 -62.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.694.054 512.871Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -637.572 -301.989Dönem Vergi (Gideri) Geliri-461.759 -234.611Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-175.813 -67.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.056.482 210.882DÖNEM KARI (ZARARI)1.056.482 210.882Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.056.482 210.882Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,36430413 0,07271793Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,36430413 0,07271793Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.219.739 1.064.183Dönem Karı (Zararı)1.056.482 210.882Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.056.482 210.882Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler730.899 481.193Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13/14 190.170 164.461Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-559 4.258Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 1.793Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -606 2.465Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.156 12.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 16.988 10.532Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 9.168 1.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-100.212 -8.309Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -109.180 -20.637Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 15.669 20.567Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-6.701 -8.239Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-27.874 811Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4.223 4.044İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 4.223 4.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 637.572 301.989Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.423 1.695Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.423 1.695İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-202.404 531.906Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler138.245 -13.755İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)401.313 -121.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-263.068 107.351Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.430 7.260İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.430 7.260Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-361.769 674.338Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-21.575 -28.696Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-175.088 -283.537İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)226.725 -33.225İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-401.813 -250.312Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.312 24.852İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)43.312 24.852Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -46İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.041 151.490Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.629 -2.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)174.670 154.429Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.584.977 1.223.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -8.119 -8.520Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -296 -166Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -356.823 -151.112YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-318.992 -175.975İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2 32Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2 32Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-405.445 -123.550Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -403.531 -122.956Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.914 -594Verilen Nakit Avans ve Borçlar80.059 -52.457İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar80.059 -52.457Alınan Temettüler5 6.392 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-935.274 -1.159.911Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri379.211 691.759Kredilerden Nakit Girişleri379.211 691.759Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.504 -457.901Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.504 -457.901İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış2.338.902 -1.399.520Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-608 -1.033Ödenen Temettüler-3.710.391Ödenen Faiz-9.527 -13.861Alınan Faiz109.643 20.645YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.527 -271.703Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi646.938 246.143NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)612.411 -25.560DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.603 58.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.014 32.637Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri651.014 38.603Ticari Alacaklar1.322.016 1.281.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 724.982 992.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar597.034 288.227Diğer Alacaklar4.577.607 6.914.878İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.541.017 6.879.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.590 34.959Türev Araçlar0 0Stoklar4 5.595.586 4.590.643Peşin Ödenmiş Giderler78.902 50.154İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler78.902 50.154Diğer Dönen Varlıklar87.814 73.342İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar87.814 73.342ARA TOPLAM12.312.939 12.948.824TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.312.939 12.948.824DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar226 199Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar226 199Diğer Alacaklar10.193 10.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.193 10.193Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 248.596 229.956Maddi Duran Varlıklar6 16.003.261 13.929.264Kullanım Hakkı Varlıkları337.110 300.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 341.495 303.443Peşin Ödenmiş Giderler548.253 620.946İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 14.595 12.868İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler533.658 608.078TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.489.134 15.394.599TOPLAM VARLIKLAR29.802.073 28.343.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar477.151 48.544İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar477.151 48.544Banka Kredileri7 477.151 48.544Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları415.787 160.334İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları415.787 160.334Banka Kredileri7 384.661 129.998Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 31.126 30.336Ticari Borçlar1.924.744 1.851.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 663.367 384.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.261.377 1.466.328Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 86.553 67.192Diğer Borçlar72.672 35.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar72.672 35.000Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)323.485 110.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)323.485 110.800Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 461.770 356.834Kısa Vadeli Karşılıklar72.716 62.243Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 72.716 62.243Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler115.598 122.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler115.598 122.310ARA TOPLAM3.950.476 2.814.545TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.950.476 2.814.545UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar766.767 986.802İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar766.767 986.802Banka Kredileri7 558.587 785.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 208.180 201.033Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar412.397 403.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 412.397 403.156Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 2.646.595 2.158.103TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.825.759 3.548.061TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.776.235 6.362.606ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.025.838 21.980.817Ödenmiş Sermaye12 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.275.978 13.575.439Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.295 -54.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.295 -54.295Yabancı Para Çevrim Farkları16.330.273 13.629.734Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.758.560 1.401.860Yasal Yedekler1.758.560 1.401.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34.654 1.680.005Net Dönem Karı veya Zararı1.056.482 2.423.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.025.838 21.980.817TOPLAM KAYNAKLAR29.802.073 28.343.423Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Transferler0 2.155.428 -2.155.428 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.584.172 210.882 1.795.054 1.795.054Dönem Karı (Zararı)210.882 210.882 210.882Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.584.172 1.584.172 1.584.172Kar Payları0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 11.320.534 1.364.160 2.239.705 210.882 17.986.781 17.986.781Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817Transferler356.700 2.066.649 -2.423.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.700.539 1.056.482 3.757.021 3.757.021Dönem Karı (Zararı)1.056.482 1.056.482 1.056.482Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.700.539 2.700.539 2.700.539Kar Payları-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 16.330.273 1.758.560 34.654 1.056.482 22.025.838 22.025.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.056.482 210.882DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.700.539 1.584.172Yabancı Para Çevrim Farkları2.700.539 1.584.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.700.539 1.584.172TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.757.021 1.795.054Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.757.021 1.795.054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932523BIST