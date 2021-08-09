***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 14.507.242 7.226.745 8.944.617 3.529.516Satışların Maliyeti13 -9.226.165 -6.064.377 -5.604.101 -2.977.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.281.077 1.162.368 3.340.516 551.666BRÜT KAR (ZARAR)5.281.077 1.162.368 3.340.516 551.666Genel Yönetim Giderleri14 -94.180 -90.303 -53.616 -45.365Pazarlama Giderleri14 -73.632 -52.480 -40.762 -27.511Araştırma ve Geliştirme Giderleri-236 -66 -190 -14Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 34.524 179.770 21.548 167.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -144.243 -13.455 -101.794 -5.756ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.003.310 1.185.834 3.165.702 640.331Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.750 -2.131 -327 -436Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -1.300 8.777 2.923 12.821FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.000.260 1.192.480 3.168.298 652.716Finansman Gelirleri15 316.305 100.002 188.643 64.113Finansman Giderleri15 -387.225 -53.413 -121.655 9.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.929.340 1.239.069 3.235.286 726.198Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -1.813.083 -565.648 -1.175.511 -263.659Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.586.654 -493.571 -1.124.895 -258.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-226.429 -72.077 -50.616 -4.699SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.116.257 673.421 2.059.775 462.539DÖNEM KARI (ZARARI)3.116.257 673.421 2.059.775 462.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.116.257 673.421 2.059.775 462.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,07457137 0,23221413 0,71026724 0,15949620Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,07457137 0,23221413 0,71026724 0,15949620Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.825.009 1.501.216Dönem Karı (Zararı)3.116.257 673.421Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.116.257 673.421Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.014.917 760.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13/14 429.795 337.411Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.062 5.666Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler56 2.988Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.118 2.678Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.548 52.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 53.740 50.308Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.808 1.787Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-273.072 -57.253Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -296.570 -83.687Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 34.251 32.565Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-10.753 -6.131Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-15.200 -1.432Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.225 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.225 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.300 -8.777İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 1.300 -8.777Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.813.083 565.648Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -135.193Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.750 2.131Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.750 2.131İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.472.533 470.226Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-851.112 -16.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-593.038 100.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-258.074 -116.167Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.277 11.233İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.277 11.233Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-14.234 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.447.188 679.520Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-57.272 -135.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler614.574 -279.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)359.538 -107.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)255.036 -171.862Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.100 72.623İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.100 72.623Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.637 -103İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler246.685 138.390Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)182 12.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)246.503 125.698Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.658.641 1.903.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -14.622 -14.329Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -417 -228Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -818.593 -388.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.062.122 -585.708İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 13.333İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 32Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 32Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-910.531 -397.226Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -908.006 -396.355Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.525 -871Verilen Nakit Avans ve Borçlar-157.983 -204.010İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-31.896 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-126.087 -204.010Alınan Temettüler5 6.392 2.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.138 -1.330.446Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.069.824 1.429.780Kredilerden Nakit Girişleri1.069.824 1.429.780Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-156.832 -587.118Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-156.832 -587.118İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış2.556.972 -2.191.789Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.158 -26.327Ödenen Temettüler-3.710.624Ödenen Faiz-11.084 -34.222Alınan Faiz298.040 79.230YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.808.025 -414.938Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi993.516 412.773NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.801.541 -2.165DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.603 58.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.840.144 56.032Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.841.342 38.603Ticari Alacaklar2.375.077 1.281.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.767.258 992.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar607.819 288.227Diğer Alacaklar4.360.867 6.914.878İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.322.947 6.879.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.920 34.959Türev Araçlar14.234 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14.234 0Stoklar4 6.907.013 4.590.643Peşin Ödenmiş Giderler136.121 50.154İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler136.121 50.154Diğer Dönen Varlıklar86.545 73.342İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar86.545 73.342ARA TOPLAM16.721.199 12.948.824TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.721.199 12.948.824DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar235 199Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar235 199Diğer Alacaklar10.193 10.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.193 10.193Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 262.718 229.956Maddi Duran Varlıklar6 16.975.180 13.929.264Kullanım Hakkı Varlıkları381.125 300.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 351.579 303.443Peşin Ödenmiş Giderler735.541 620.946İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 44.764 12.868İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler690.777 608.078TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.716.571 15.394.599TOPLAM VARLIKLAR35.437.770 28.343.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar504.371 48.544İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar504.371 48.544Banka Kredileri7 504.371 48.544Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları493.034 160.334İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları493.034 160.334Banka Kredileri7 460.849 129.998Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 32.185 30.336Ticari Borçlar2.808.803 1.851.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 816.227 384.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.992.576 1.466.328Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 88.917 67.192Diğer Borçlar49.280 35.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar49.280 35.000Türev Araçlar836 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar836 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)438.721 110.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)438.721 110.800Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 1.124.895 356.834Kısa Vadeli Karşılıklar68.976 62.243Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 68.976 62.243Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler84.429 122.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler84.429 122.310ARA TOPLAM5.662.262 2.814.545TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.662.262 2.814.545UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.373.454 986.802İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.373.454 986.802Banka Kredileri7 1.158.578 785.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 214.876 201.033Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar488.082 403.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 488.082 403.156Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 2.801.195 2.158.103TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.662.731 3.548.061TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.324.993 6.362.606ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.112.777 21.980.817Ödenmiş Sermaye12 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.627.924 9.020.007Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.404 -54.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.404 -54.295Yabancı Para Çevrim Farkları11.717.328 9.074.302Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.051 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)9.051 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)9.051 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.758.560 1.401.860Yasal Yedekler1.758.560 1.401.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.700.821 6.235.437Net Dönem Karı veya Zararı3.116.257 2.423.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.112.777 21.980.817TOPLAM KAYNAKLAR35.437.770 28.343.423Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -3.188.482 3.188.482Transferler0 2.155.428 -2.155.428 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.354 2.496.731 673.421 3.138.798 3.138.798Dönem Karı (Zararı)673.421 673.421 673.421Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.354 2.496.731 2.465.377 2.465.377Kar Payları0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -942.795 942.795Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -80.018 8.101.816 1.364.160 6.370.982 673.421 0 19.330.525 0 19.330.525Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.555.432 4.555.432Transferler356.700 2.066.649 -2.423.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.109 3.753.761 9.051 3.116.257 6.843.960 6.843.960Dönem Karı (Zararı)3.116.257 3.116.257 3.116.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.109 3.753.761 9.051 3.727.703 3.727.703Kar Payları-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.110.735 1.110.735Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -89.404 11.717.328 9.051 1.758.560 5.700.821 3.116.257 25.112.777 25.112.777Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.116.257 673.421 2.059.775 462.539DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.718.652 2.465.377 1.018.113 881.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -43.886 -39.193 -43.886 -39.193Yabancı Para Çevrim Farkları3.753.761 2.496.731 1.053.222 912.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.777 7.839 8.777 7.839Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 8.777 7.839 8.777 7.839Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.051 0 9.051 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.068 0 12.068 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12.068 0 12.068 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.017 0 -3.017 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 -3.017 0 -3.017 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.727.703 2.465.377 1.027.164 881.205TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.843.960 3.138.798 3.086.939 1.343.744Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.843.960 3.138.798 3.086.939 1.343.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956316BIST