***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 36.499.516 16.924.093Satışların Maliyeti23 -22.780.744 -13.716.418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.718.772 3.207.675BRÜT KAR (ZARAR)13.718.772 3.207.675Genel Yönetim Giderleri25 -213.856 -187.814Pazarlama Giderleri25 -159.188 -114.911Araştırma ve Geliştirme Giderleri-452 -241Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 89.999 213.806Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -425.813 -54.822ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.009.462 3.063.693Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 108 149.573Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -2.812 -6.642Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -5.742 7.685FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.001.016 3.214.309Finansman Gelirleri28 869.325 587.158Finansman Giderleri29 -3.713.305 -134.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.157.036 3.666.715Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30 -3.688.682 -1.243.366Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.922.007 -1.243.844Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-766.675 478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.468.354 2.423.349DÖNEM KARI (ZARARI)6.468.354 2.423.349Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.468.354 2.423.349Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,23046689 0,83563758Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,23046689 0,83563758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.036.663 4.035.556Dönem Karı (Zararı)6.468.354 2.423.349Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.468.354 2.423.349Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.884.308 1.812.839Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23/25/26 927.662 776.490Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.094 15.037Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9/10 -83 3.045Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.011 11.992Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler138.443 100.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 128.852 87.621Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 9.591 13.310Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-744.845 -179.536Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -824.635 -247.573Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 95.487 74.294Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-15.697 -6.257Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-106.510 7.167Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.476 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -23.476 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.742 -7.685İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 5.742 -7.685Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 3.688.682 1.243.366Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.704 -142.931Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 2.704 -142.931Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.182.197 864.663Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-425.822 44.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)183.180 -9.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-609.002 53.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.588 -19.012İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36.588 -19.012Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-54.786 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.496.972 360.952Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-187.610 -97.420Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-226.086 374.373İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-264.314 118.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)38.228 255.706Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.197 2.189İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.197 2.189Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)53.929 -110İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.759 199.618Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)31.710 31.689Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)95.049 167.929Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.170.465 5.100.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -28.954 -27.122Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler18 -696 -431Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -3.104.152 -1.037.742YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.449.549 -1.314.282İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri17.500 13.333İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri473 162.640Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13/14/27 473 162.640Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.266.065 -1.074.891Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.260.981 -1.067.415Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.084 -7.476Verilen Nakit Avans ve Borçlar-207.849 -417.527İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-31.782 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-176.067 -417.527Alınan Temettüler6 6.392 2.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.498.133 -3.737.415Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.759.036 1.789.535Kredilerden Nakit Girişleri8 2.759.036 1.789.535Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-776.469 -2.821.458Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -776.469 -2.821.458İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış32 6.858.694 -2.352.515Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -36.953 -32.825Ödenen Temettüler-8.058.958 -521.883Ödenen Faiz8 -33.751 -40.645Alınan Faiz786.534 242.376YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.247 -1.016.141Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.655.610 996.547NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.740.857 -19.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 38.603 58.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.779.460 38.603Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.824.568 38.603Ticari Alacaklar2.766.145 1.281.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 1.619.882 992.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.146.263 288.227Diğer Alacaklar60.718 6.914.878İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32 21.225 6.879.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 39.493 34.959Türev Araçlar54.786 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 54.786Stoklar11 13.919.002 4.590.643Peşin Ödenmiş Giderler271.402 50.154İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 271.402 50.154Diğer Dönen Varlıklar101.459 73.342İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 101.459 73.342ARA TOPLAM25.998.080 12.948.824TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.998.080 12.948.824DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar361 199Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 361 199Diğer Alacaklar5.900 10.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 5.900 10.193Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 370.292 229.956Maddi Duran Varlıklar13 27.366.949 13.929.264Kullanım Hakkı Varlıkları15 583.444 300.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 549.570 303.443Peşin Ödenmiş Giderler880.675 620.946İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32 44.650 12.868İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 836.025 608.078TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.757.191 15.394.599TOPLAM VARLIKLAR55.755.271 28.343.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.022.735 48.544İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.022.735 48.544Banka Kredileri8 2.022.735 48.544Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları779.150 160.334İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları779.150 160.334Banka Kredileri8 741.499 129.998Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 37.651 30.336Ticari Borçlar3.141.247 1.851.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 435.475 384.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.705.772 1.466.328Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 99.622 67.192Diğer Borçlar77.807 35.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 77.807 35.000Türev Araçlar3.093 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 3.093 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)516.163 110.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 516.163 110.800Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.868.124 356.834Kısa Vadeli Karşılıklar81.784 62.243Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 81.784 62.243Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.114 122.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 3.114 122.310ARA TOPLAM8.592.839 2.814.545TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.592.839 2.814.545UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.250.936 986.802İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.250.936 986.802Banka Kredileri8 2.016.952 785.769Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 233.984 201.033Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar647.797 403.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 647.797 403.156Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 5.106.530 2.158.103TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.005.263 3.548.061TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.598.102 6.362.606ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.157.169 21.980.817Ödenmiş Sermaye22 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları22 164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.500.964 9.020.007Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-166.482 -54.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -166.482 -54.295Yabancı Para Çevrim Farkları22 23.667.446 9.074.302Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.809 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)10.809 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22 10.809 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.193.560 1.401.860Yasal Yedekler22 2.193.560 1.401.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 4.083.318 6.235.437Net Dönem Karı veya Zararı6.468.354 2.423.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.157.169 21.980.817TOPLAM KAYNAKLAR55.755.271 28.343.423Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.2 -3.188.482 3.188.482Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.900.000 164 -48.664 6.547.880 1.364.160 3.272.759 2.155.428 16.191.727 16.191.727Transferler37.700 2.117.728 -2.155.428Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.631 3.893.372 2.423.349 6.311.090 6.311.090Dönem Karı (Zararı)2.423.349 2.423.349 2.423.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.631 3.893.372 3.887.741 3.887.741Kar Payları-522.000 -522.000 -522.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.366.950 1.366.950Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.2 -4.555.432 4.555.432Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817Transferler791.700 1.631.649 -2.423.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-112.187 18.871.376 10.809 6.468.354 25.238.352 25.238.352Dönem Karı (Zararı)6.468.354 6.468.354 6.468.354Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-112.187 18.871.376 10.809 18.769.998 18.769.998Kar Payları-8.062.000 -8.062.000 -8.062.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -4.278.232 4.278.232Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.468.354 2.423.349DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.759.189 3.887.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -140.234 -7.039Yabancı Para Çevrim Farkları18.871.376 3.893.372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.047 1.408Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 28.047 1.408Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.809 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.858 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13.858 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.049 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi30 -3.049 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.769.998 3.887.741TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.238.352 6.311.090Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.238.352 6.311.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000945BIST