***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 34.824.712 14.507.242 19.233.508 8.944.617Satışların Maliyeti13 -25.203.626 -9.226.165 -14.068.459 -5.604.101TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.621.086 5.281.077 5.165.049 3.340.516BRÜT KAR (ZARAR)9.621.086 5.281.077 5.165.049 3.340.516Genel Yönetim Giderleri14 -189.945 -94.180 -103.524 -53.616Pazarlama Giderleri14 -140.608 -73.632 -75.357 -40.762Araştırma ve Geliştirme Giderleri-490 -236 -133 -190Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 128.299 34.524 104.897 21.548Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -75.339 -144.243 -24.046 -101.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.343.003 5.003.310 5.066.886 3.165.702Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler282 0 140 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-995 -1.750 -750 -327Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 15.998 -1.300 18.285 2.923FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.358.288 5.000.260 5.084.561 3.168.298Finansman Gelirleri15 481.838 316.305 140.802 188.643Finansman Giderleri15 -805.980 -387.225 -136.309 -121.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.034.146 4.929.340 5.089.054 3.235.286Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -2.712.388 -1.813.083 -1.428.578 -1.175.511Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.763.917 -1.586.654 -1.345.389 -1.124.895Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri51.529 -226.429 -83.189 -50.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.321.758 3.116.257 3.660.476 2.059.775DÖNEM KARI (ZARARI)6.321.758 3.116.257 3.660.476 2.059.775Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.321.758 3.116.257 3.660.476 2.059.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,17991655 1,07457137 1,26223310 0,71026724Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,17991655 1,07457137 1,26223310 0,71026724Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.110.509 2.825.009Dönem Karı (Zararı)6.321.758 3.116.257Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.321.758 3.116.257Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.923.038 2.014.917Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13/14 815.409 429.795Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-390 -1.062Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-50 56Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -340 -1.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler138.869 59.548Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 120.766 53.740Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 18.103 5.808Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-180.998 -273.072Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -453.794 -296.570Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 320.287 34.251Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-47.491 -10.753Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-518.911 -15.200Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.044 -1.225Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-28.044 -1.225Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-15.998 1.300İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -15.998 1.300Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 2.712.388 1.813.083Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler713 1.750Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler713 1.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.756.578 -1.472.533Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-933 -851.112İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-451.107 -593.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)450.174 -258.074Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.564 5.277İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.564 5.277Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-24.676 -14.234Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.554.171 -1.447.188Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)109.276 -57.272Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.872.442 614.574İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)768.141 359.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.104.301 255.036Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-72.944 17.100İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-72.944 17.100Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)39.154 13.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-134.290 246.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.763 182Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-121.527 246.503Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.488.218 3.658.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -12.861 -14.622Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -439 -417Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -3.364.409 -818.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.853.335 -1.062.122İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri707 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri707 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.551.275 -910.531Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.550.958 -908.006Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -317 -2.525Verilen Nakit Avans ve Borçlar-302.767 -157.983İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-36.265 -31.896Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-266.502 -126.087Alınan Temettüler5 0 6.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.889.701 45.138Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.993.568 1.069.824Kredilerden Nakit Girişleri5.993.568 1.069.824Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.201.723 -156.832Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.201.723 -156.832İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.332.468 2.556.972Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.537 -1.158Ödenen Temettüler-8.696.852 -3.710.624Ödenen Faiz-124.517 -11.084Alınan Faiz517.828 298.040YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.632.527 1.808.025Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.003.294 993.516NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.629.233 2.801.541DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.779.460 38.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.150.227 2.840.144Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.150.794 8.824.568Ticari Alacaklar3.490.240 2.766.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.475.984 1.619.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.014.256 1.146.263Diğer Alacaklar1.394.979 60.718İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 1.353.693 21.225İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.286 39.493Türev Araçlar93.146 54.786Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar93.146 54.786Stoklar4 22.992.089 13.919.002Peşin Ödenmiş Giderler361.910 271.402İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler361.910 271.402Diğer Dönen Varlıklar139.581 101.459İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar139.581 101.459ARA TOPLAM33.622.739 25.998.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.622.739 25.998.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar452 361Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar452 361Diğer Alacaklar5.900 5.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.900 5.900Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 480.843 370.292Maddi Duran Varlıklar6 34.974.507 27.366.949Kullanım Hakkı Varlıkları806.675 583.444Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 667.372 549.570Peşin Ödenmiş Giderler1.076.710 880.675İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 80.915 44.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler995.795 836.025TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.012.459 29.757.191TOPLAM VARLIKLAR71.635.198 55.755.271KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.565.919 2.022.735İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.565.919 2.022.735Banka Kredileri7 6.565.919 2.022.735Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları648.965 779.150İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları648.965 779.150Banka Kredileri7 600.810 741.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 48.155 37.651Ticari Borçlar5.802.992 3.141.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.313.873 435.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.489.119 2.705.772Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 96.329 99.622Diğer Borçlar53.767 77.807İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar53.767 77.807Türev Araçlar0 3.093Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 3.093Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)431.386 516.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)431.386 516.163Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 1.614.610 1.868.124Kısa Vadeli Karşılıklar103.588 81.784Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 103.588 81.784Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler141.084 3.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler141.084 3.114ARA TOPLAM15.458.640 8.592.839TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.458.640 8.592.839UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.919.556 2.250.936İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.919.556 2.250.936Banka Kredileri7 2.629.768 2.016.952Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 289.788 233.984Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar949.503 647.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 949.503 647.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 6.289.239 5.106.530TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.158.298 8.005.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.616.938 16.598.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.018.260 39.157.169Ödenmiş Sermaye12 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.717.030 23.500.964Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-320.336 -166.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-320.336 -166.482Yabancı Para Çevrim Farkları27.037.366 23.667.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.495 10.809Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)22.495 10.809Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22.495 10.809Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.049.060 2.193.560Yasal Yedekler3.049.060 2.193.560Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.007.753 4.083.318Net Dönem Karı veya Zararı6.321.758 6.468.354TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.018.260 39.157.169TOPLAM KAYNAKLAR71.635.198 55.755.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.555.432 4.555.432Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817Transferler356.700 2.066.649 -2.423.349 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.109 3.753.761 9.051 3.116.257 6.843.960 6.843.960Dönem Karı (Zararı)3.116.257 3.116.257 3.116.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.109 3.753.761 9.051 3.727.703 3.727.703Kar Payları-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.110.735 1.110.735Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -89.404 11.717.328 9.051 1.758.560 5.700.821 3.116.257 25.112.777 25.112.777Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler855.500 5.612.854 -6.468.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153.854 9.381.501 11.686 6.321.758 15.561.091 15.561.091Dönem Karı (Zararı)6.321.758 6.321.758 6.321.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-153.854 9.381.501 11.686 9.239.333 9.239.333Kar Payları-8.700.000 -8.700.000 -8.700.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -6.011.581 6.011.581Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -320.336 27.037.366 22.495 3.049.060 7.007.753 6.321.758 46.018.260 46.018.260Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.321.758 3.116.257 3.660.476 2.059.775DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.227.647 3.718.652 5.229.718 1.018.113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -192.318 -43.886 -192.318 -43.886Yabancı Para Çevrim Farkları9.381.501 3.753.761 5.383.572 1.053.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.464 8.777 38.464 8.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 38.464 8.777 38.464 8.777Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.686 9.051 27.883 9.051Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.982 12.068 35.747 12.068Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)14.982 12.068 35.747 12.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.296 -3.017 -7.864 -3.017Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 -3.296 -3.017 -7.864 -3.017DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.239.333 3.727.703 5.257.601 1.027.164TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.561.091 6.843.960 8.918.077 3.086.939Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.561.091 6.843.960 8.918.077 3.086.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053551BIST