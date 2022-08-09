***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:12
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 34.824.712 14.507.242 19.233.508 8.944.617
Satışların Maliyeti
13 -25.203.626 -9.226.165 -14.068.459 -5.604.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.621.086 5.281.077 5.165.049 3.340.516
BRÜT KAR (ZARAR)
9.621.086 5.281.077 5.165.049 3.340.516
Genel Yönetim Giderleri
14 -189.945 -94.180 -103.524 -53.616
Pazarlama Giderleri
14 -140.608 -73.632 -75.357 -40.762
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-490 -236 -133 -190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 128.299 34.524 104.897 21.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -75.339 -144.243 -24.046 -101.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.343.003 5.003.310 5.066.886 3.165.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
282 0 140 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-995 -1.750 -750 -327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 15.998 -1.300 18.285 2.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.358.288 5.000.260 5.084.561 3.168.298
Finansman Gelirleri
15 481.838 316.305 140.802 188.643
Finansman Giderleri
15 -805.980 -387.225 -136.309 -121.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.034.146 4.929.340 5.089.054 3.235.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.712.388 -1.813.083 -1.428.578 -1.175.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.763.917 -1.586.654 -1.345.389 -1.124.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
51.529 -226.429 -83.189 -50.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.321.758 3.116.257 3.660.476 2.059.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.321.758 3.116.257 3.660.476 2.059.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.321.758 3.116.257 3.660.476 2.059.775
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 2,17991655 1,07457137 1,26223310 0,71026724
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 2,17991655 1,07457137 1,26223310 0,71026724
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.110.509 2.825.009
Dönem Karı (Zararı)
6.321.758 3.116.257
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.321.758 3.116.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.923.038 2.014.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 815.409 429.795
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-390 -1.062
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-50 56
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -340 -1.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
138.869 59.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 120.766 53.740
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 18.103 5.808
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-180.998 -273.072
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -453.794 -296.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 320.287 34.251
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-47.491 -10.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-518.911 -15.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.044 -1.225
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-28.044 -1.225
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-15.998 1.300
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -15.998 1.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.712.388 1.813.083
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
713 1.750
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
713 1.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.756.578 -1.472.533
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-933 -851.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-451.107 -593.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
450.174 -258.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.564 5.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.564 5.277
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.676 -14.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.554.171 -1.447.188
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
109.276 -57.272
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.872.442 614.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
768.141 359.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.104.301 255.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.944 17.100
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-72.944 17.100
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.154 13.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.290 246.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.763 182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-121.527 246.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.488.218 3.658.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -12.861 -14.622
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -439 -417
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -3.364.409 -818.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.853.335 -1.062.122
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.551.275 -910.531
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.550.958 -908.006
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -317 -2.525
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-302.767 -157.983
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-36.265 -31.896
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-266.502 -126.087
Alınan Temettüler
5 0 6.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.889.701 45.138
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.993.568 1.069.824
Kredilerden Nakit Girişleri
5.993.568 1.069.824
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.201.723 -156.832
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.201.723 -156.832
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.332.468 2.556.972
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.537 -1.158
Ödenen Temettüler
-8.696.852 -3.710.624
Ödenen Faiz
-124.517 -11.084
Alınan Faiz
517.828 298.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.632.527 1.808.025
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.003.294 993.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.629.233 2.801.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.779.460 38.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.150.227 2.840.144
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.150.794 8.824.568
Ticari Alacaklar
3.490.240 2.766.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.475.984 1.619.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.014.256 1.146.263
Diğer Alacaklar
1.394.979 60.718
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.353.693 21.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.286 39.493
Türev Araçlar
93.146 54.786
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
93.146 54.786
Stoklar
4 22.992.089 13.919.002
Peşin Ödenmiş Giderler
361.910 271.402
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
361.910 271.402
Diğer Dönen Varlıklar
139.581 101.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
139.581 101.459
ARA TOPLAM
33.622.739 25.998.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.622.739 25.998.080
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
452 361
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
452 361
Diğer Alacaklar
5.900 5.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.900 5.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 480.843 370.292
Maddi Duran Varlıklar
6 34.974.507 27.366.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
806.675 583.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 667.372 549.570
Peşin Ödenmiş Giderler
1.076.710 880.675
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 80.915 44.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
995.795 836.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.012.459 29.757.191
TOPLAM VARLIKLAR
71.635.198 55.755.271
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.565.919 2.022.735
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.565.919 2.022.735
Banka Kredileri
7 6.565.919 2.022.735
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
648.965 779.150
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
648.965 779.150
Banka Kredileri
7 600.810 741.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 48.155 37.651
Ticari Borçlar
5.802.992 3.141.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.313.873 435.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.489.119 2.705.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 96.329 99.622
Diğer Borçlar
53.767 77.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.767 77.807
Türev Araçlar
0 3.093
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 3.093
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
431.386 516.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
431.386 516.163
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.614.610 1.868.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
103.588 81.784
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 103.588 81.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.084 3.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
141.084 3.114
ARA TOPLAM
15.458.640 8.592.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.458.640 8.592.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.919.556 2.250.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.919.556 2.250.936
Banka Kredileri
7 2.629.768 2.016.952
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 289.788 233.984
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
949.503 647.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 949.503 647.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 6.289.239 5.106.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.158.298 8.005.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.616.938 16.598.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.018.260 39.157.169
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.717.030 23.500.964
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-320.336 -166.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-320.336 -166.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.037.366 23.667.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.495 10.809
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.495 10.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.495 10.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.049.060 2.193.560
Yasal Yedekler
3.049.060 2.193.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.007.753 4.083.318
Net Dönem Karı veya Zararı
6.321.758 6.468.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.018.260 39.157.169
TOPLAM KAYNAKLAR
71.635.198 55.755.271
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.555.432 4.555.432
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Transferler
356.700 2.066.649 -2.423.349 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.109 3.753.761 9.051 3.116.257 6.843.960 6.843.960
Dönem Karı (Zararı)
3.116.257 3.116.257 3.116.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.109 3.753.761 9.051 3.727.703 3.727.703
Kar Payları
-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -1.110.735 1.110.735
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -89.404 11.717.328 9.051 1.758.560 5.700.821 3.116.257 25.112.777 25.112.777
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
855.500 5.612.854 -6.468.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.854 9.381.501 11.686 6.321.758 15.561.091 15.561.091
Dönem Karı (Zararı)
6.321.758 6.321.758 6.321.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.854 9.381.501 11.686 9.239.333 9.239.333
Kar Payları
-8.700.000 -8.700.000 -8.700.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -6.011.581 6.011.581
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -320.336 27.037.366 22.495 3.049.060 7.007.753 6.321.758 46.018.260 46.018.260
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.321.758 3.116.257 3.660.476 2.059.775
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.227.647 3.718.652 5.229.718 1.018.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -192.318 -43.886 -192.318 -43.886
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.381.501 3.753.761 5.383.572 1.053.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.464 8.777 38.464 8.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 38.464 8.777 38.464 8.777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.686 9.051 27.883 9.051
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.982 12.068 35.747 12.068
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14.982 12.068 35.747 12.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.296 -3.017 -7.864 -3.017
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -3.296 -3.017 -7.864 -3.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.239.333 3.727.703 5.257.601 1.027.164
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.561.091 6.843.960 8.918.077 3.086.939
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.561.091 6.843.960 8.918.077 3.086.939
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053551
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