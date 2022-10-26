***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:12
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 52.373.912 25.007.591 17.549.200 10.500.349
Satışların Maliyeti
13 -41.335.861 -15.558.012 -16.132.235 -6.331.847
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.038.051 9.449.579 1.416.965 4.168.502
BRÜT KAR (ZARAR)
11.038.051 9.449.579 1.416.965 4.168.502
Genel Yönetim Giderleri
14 -324.844 -147.909 -134.899 -53.729
Pazarlama Giderleri
14 -226.670 -113.235 -86.062 -39.603
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-708 -316 -218 -80
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 113.505 50.735 -14.794 16.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -106.295 -170.716 -30.956 -26.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.493.039 9.068.138 1.150.036 4.064.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
342 45 60 45
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.124 -1.919 -129 -169
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 29.081 4.425 13.083 5.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.521.338 9.070.689 1.163.050 4.070.429
Finansman Gelirleri
15 665.325 604.472 183.487 288.167
Finansman Giderleri
15 -993.685 -593.184 -187.705 -205.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.192.978 9.081.977 1.158.832 4.152.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.223.404 -2.961.120 -511.016 -1.148.037
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.261.340 -2.747.318 -497.423 -1.160.664
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37.936 -213.802 -13.593 12.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.969.574 6.120.857 647.816 3.004.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.969.574 6.120.857 647.816 3.004.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.969.574 6.120.857 647.816 3.004.600
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 2,40330137 2,11064034 0,22338482 1,03606896
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 2,40330137 2,11064034 0,22338482 1,03606896
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-966.673 3.931.400
Dönem Karı (Zararı)
6.969.574 6.120.857
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.969.574 6.120.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.738.673 3.137.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 1.290.385 666.865
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-851 -1.093
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
127 57
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -978 -1.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
223.248 85.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 199.764 81.084
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 23.484 4.549
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-281 -530.782
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -553.510 -571.198
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 625.792 54.131
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-72.563 -13.715
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-857.118 -29.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-111.815 -12.978
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-111.815 -12.978
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-29.081 -4.425
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -29.081 -4.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.223.404 2.961.120
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
782 1.874
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
782 1.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.658.451 -3.359.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.796.665 -1.291.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.380.986 -628.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
584.321 -662.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.778 5.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.778 5.212
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
65.149 -49.296
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.574.383 -2.657.470
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
209.794 4.156
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.340.495 555.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.051.307 443.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
289.188 111.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.222 14.117
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.222 14.117
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
115.242 32.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.010.639 28.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-630.228 17.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-380.411 10.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.049.796 5.898.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -36.222 -22.890
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -1.191 -518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -4.979.056 -1.943.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.595.988 -1.689.480
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.397 61
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.397 61
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.683.775 -1.579.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.682.557 -1.576.438
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.218 -2.763
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
86.390 -116.732
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.741 -32.918
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
97.131 -83.814
Alınan Temettüler
5 0 6.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.763.380 101.888
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.474.609 2.480.708
Kredilerden Nakit Girişleri
9.474.609 2.480.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.242.584 -256.345
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.242.584 -256.345
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
1.356.173 1.066.238
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.359 -33.822
Ödenen Temettüler
-8.696.814
640.236 575.721
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.326.041 2.343.808
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.105.826 1.366.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.220.215 3.710.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.779.460 38.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.559.245 3.749.091
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.560.267 8.824.568
Ticari Alacaklar
5.674.660 2.766.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.631.582 1.619.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.043.078 1.146.263
Diğer Alacaklar
45.395 60.718
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 21.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.395 39.493
Türev Araçlar
10.955 54.786
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.955 54.786
Stoklar
4 24.962.957 13.919.002
Peşin Ödenmiş Giderler
315.570 271.402
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
315.570 271.402
Diğer Dönen Varlıklar
771.191 101.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
771.191 101.459
ARA TOPLAM
36.340.995 25.998.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.340.995 25.998.080
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
502 361
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
502 361
Diğer Alacaklar
5.900 5.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.900 5.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 548.447 370.292
Maddi Duran Varlıklar
6 39.547.005 27.366.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
885.217 583.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 731.262 549.570
Peşin Ödenmiş Giderler
988.897 880.675
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 72.826 44.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
916.071 836.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.707.230 29.757.191
TOPLAM VARLIKLAR
4.448 3.114
ARA TOPLAM
16.510.366 8.592.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.510.366 8.592.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.146.196 2.250.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.146.196 2.250.936
Banka Kredileri
7 2.847.162 2.016.952
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 299.034 233.984
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.005.977 647.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.005.977 647.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 7.005.132 5.106.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.157.305 8.005.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.667.671 16.598.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.380.554 39.157.169
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.666.478 23.500.964
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-320.336 -166.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-320.336 -166.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.986.814 23.667.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.325 10.809
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.325 10.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.325 10.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.049.060 2.193.560
Yasal Yedekler
3.049.060 2.193.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.788.953 4.083.318
Net Dönem Karı veya Zararı
6.969.574 6.468.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.380.554 39.157.169
TOPLAM KAYNAKLAR
79.048.225 55.755.271
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.555.432 4.555.432
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Transferler
356.700 2.066.649 -2.423.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.109 4.521.718 .620.888
Dönem Karı (Zarar 6. 6.120.857 6.120.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.109 4.521.718 13.422 4.500.031 4.500.031
Kar Payları
-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -1.240.941 1.240.941
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -89.404 12.355.079 13.422 1.758.560 5.831.027 6.120.857 28.889.705 28.889.705
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
855.500 5.612.854 -6.468.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.854 14.112.149 -4.484 6.969.574 20.923.385 20.923.385
Dönem Karı (Zararı)
6.969.574 6.969.574 6.969.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.854 14.112.149 -4.484 13.953.811 13.953.811
Kar Payları
-8.700.000 -8.700.000 -8.700.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -6.792.781 6.792.781
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -320.336 30.986.814 6.325 3.049.060 7.788.953 6.969.574 51.380.554 51.380.554
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.969.574 6.120.857 647.816 3.004.600
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.958.295 4.486.609 4.730.648 767.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -192.318 -43.886 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
14.112.149 4.521.718 4.730.648 767.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.464 8.777 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 38.464 8.777 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.484 13.422 -16.170 4.371
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.749 17.896 -20.731 5.828
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.749 17.896 -20.731 5.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.265 -4.474 4.561 -1.457
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 1.265 -4.474 4.561 -1.457
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.953.811 4.500.031 4.714.478 772.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.923.385 10.620.888 5.362.294 3.776.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.923.385 10.620.888 5.362.294 3.776.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074415
BIST