***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 52.373.912 25.007.591 17.549.200 10.500.349Satışların Maliyeti13 -41.335.861 -15.558.012 -16.132.235 -6.331.847TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.038.051 9.449.579 1.416.965 4.168.502BRÜT KAR (ZARAR)11.038.051 9.449.579 1.416.965 4.168.502Genel Yönetim Giderleri14 -324.844 -147.909 -134.899 -53.729Pazarlama Giderleri14 -226.670 -113.235 -86.062 -39.603Araştırma ve Geliştirme Giderleri-708 -316 -218 -80Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 113.505 50.735 -14.794 16.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -106.295 -170.716 -30.956 -26.473ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.493.039 9.068.138 1.150.036 4.064.828Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler342 45 60 45Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.124 -1.919 -129 -169Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 29.081 4.425 13.083 5.725FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.521.338 9.070.689 1.163.050 4.070.429Finansman Gelirleri15 665.325 604.472 183.487 288.167Finansman Giderleri15 -993.685 -593.184 -187.705 -205.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.192.978 9.081.977 1.158.832 4.152.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -3.223.404 -2.961.120 -511.016 -1.148.037Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.261.340 -2.747.318 -497.423 -1.160.664Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37.936 -213.802 -13.593 12.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.969.574 6.120.857 647.816 3.004.600DÖNEM KARI (ZARARI)6.969.574 6.120.857 647.816 3.004.600Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.969.574 6.120.857 647.816 3.004.600Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,40330137 2,11064034 0,22338482 1,03606896Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,40330137 2,11064034 0,22338482 1,03606896Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-966.673 3.931.400Dönem Karı (Zararı)6.969.574 6.120.857Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.969.574 6.120.857Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.738.673 3.137.011Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13/14 1.290.385 666.865Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-851 -1.093Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler127 57Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -978 -1.150Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler223.248 85.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 199.764 81.084Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 23.484 4.549Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-281 -530.782Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -553.510 -571.198Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 625.792 54.131Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-72.563 -13.715Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-857.118 -29.203Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-111.815 -12.978Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-111.815 -12.978Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-29.081 -4.425İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -29.081 -4.425Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 3.223.404 2.961.120Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler782 1.874Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler782 1.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.658.451 -3.359.572Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.796.665 -1.291.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.380.986 -628.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)584.321 -662.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.778 5.212İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.778 5.212Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)65.149 -49.296Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.574.383 -2.657.470Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)209.794 4.156Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.340.495 555.182İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.051.307 443.517İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)289.188 111.665Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.222 14.117İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-19.222 14.117Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)115.242 32.114İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.010.639 28.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-630.228 17.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-380.411 10.521Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.049.796 5.898.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -36.222 -22.890Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -1.191 -518Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -4.979.056 -1.943.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.595.988 -1.689.480İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.397 61Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.397 61Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.683.775 -1.579.201Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.682.557 -1.576.438Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.218 -2.763Verilen Nakit Avans ve Borçlar86.390 -116.732İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-10.741 -32.918Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar97.131 -83.814Alınan Temettüler5 0 6.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.763.380 101.888Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.474.609 2.480.708Kredilerden Nakit Girişleri9.474.609 2.480.708Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.242.584 -256.345Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.242.584 -256.345İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış1.356.173 1.066.238Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.359 -33.822Ödenen Temettüler-8.696.814640.236 575.721YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.326.041 2.343.808Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.105.826 1.366.680NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.220.215 3.710.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.779.460 38.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.559.245 3.749.091Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.560.267 8.824.568Ticari Alacaklar5.674.660 2.766.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 4.631.582 1.619.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.043.078 1.146.263Diğer Alacaklar45.395 60.718İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 21.225İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.395 39.493Türev Araçlar10.955 54.786Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10.955 54.786Stoklar4 24.962.957 13.919.002Peşin Ödenmiş Giderler315.570 271.402İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler315.570 271.402Diğer Dönen Varlıklar771.191 101.459İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar771.191 101.459ARA TOPLAM36.340.995 25.998.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.340.995 25.998.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar502 361Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar502 361Diğer Alacaklar5.900 5.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.900 5.900Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 548.447 370.292Maddi Duran Varlıklar6 39.547.005 27.366.949Kullanım Hakkı Varlıkları885.217 583.444Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 731.262 549.570Peşin Ödenmiş Giderler988.897 880.675İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 72.826 44.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler916.071 836.025TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.707.230 29.757.191TOPLAM VARLIKLAR4.448 3.114ARA TOPLAM16.510.366 8.592.839TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.510.366 8.592.839UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.146.196 2.250.936İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.146.196 2.250.936Banka Kredileri7 2.847.162 2.016.952Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 299.034 233.984Uzun Vadeli Karşılıklar1.005.977 647.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.005.977 647.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 7.005.132 5.106.530TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.157.305 8.005.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.667.671 16.598.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.380.554 39.157.169Ödenmiş Sermaye12 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.666.478 23.500.964Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-320.336 -166.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-320.336 -166.482Yabancı Para Çevrim Farkları30.986.814 23.667.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.325 10.809Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.325 10.809Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)6.325 10.809Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.049.060 2.193.560Yasal Yedekler3.049.060 2.193.560Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.788.953 4.083.318Net Dönem Karı veya Zararı6.969.574 6.468.354TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.380.554 39.157.169TOPLAM KAYNAKLAR79.048.225 55.755.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.555.432 4.555.432Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817Transferler356.700 2.066.649 -2.423.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.109 4.521.718 .620.888Dönem Karı (Zarar 6. 6.120.857 6.120.857Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.109 4.521.718 13.422 4.500.031 4.500.031Kar Payları-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.240.941 1.240.941Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -89.404 12.355.079 13.422 1.758.560 5.831.027 6.120.857 28.889.705 28.889.705Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler855.500 5.612.854 -6.468.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153.854 14.112.149 -4.484 6.969.574 20.923.385 20.923.385Dönem Karı (Zararı)6.969.574 6.969.574 6.969.574Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-153.854 14.112.149 -4.484 13.953.811 13.953.811Kar Payları-8.700.000 -8.700.000 -8.700.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -6.792.781 6.792.781Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -320.336 30.986.814 6.325 3.049.060 7.788.953 6.969.574 51.380.554 51.380.554Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.969.574 6.120.857 647.816 3.004.600DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.958.295 4.486.609 4.730.648 767.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -192.318 -43.886 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları14.112.149 4.521.718 4.730.648 767.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.464 8.777 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 38.464 8.777 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.484 13.422 -16.170 4.371Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.749 17.896 -20.731 5.828Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.749 17.896 -20.731 5.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.265 -4.474 4.561 -1.457Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 1.265 -4.474 4.561 -1.457DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.953.811 4.500.031 4.714.478 772.328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.923.385 10.620.888 5.362.294 3.776.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.923.385 10.620.888 5.362.294 3.776.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074415BIST