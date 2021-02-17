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***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2021 18:21



***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.02.2021
Genel Kurul Tarihi 16.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul, OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
4 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
5 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6 - Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
14 - 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İsdemir 2020 Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 İsdemir 2020 Ordinary General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 3 2020 Hissedarlar Olağan Genel kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2020 Shareholders Ordinary General Assembly Meeting Informat....pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910502


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