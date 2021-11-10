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***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.11.2021 18:29
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.11.2021
Genel Kurul Tarihi 06.12.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - Geçmiş Yıllar Kârlarının Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İsdemir Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 Hissedarlar Olağanüstü Genel kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2021 Shareholders Extraordinary General Assembly Meeting Informat....pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 İsdemir Extraordinary General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976900


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DOBUR 102,30 25.276.182 % 10,00  
OZRDN 8,47 31.021.127 % 10,00  
DOAS 41,52 119.598.763 % 9,96  
ATATP 53,00 99.957.632 % 9,96  
OYLUM 8,85 20.074.366 % 9,94  
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Dolar 9,9004 9,9020 % 0,61  
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Riyal 2,6301 2,6433 % 0,52  
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Altın Ons 1.862 1.863 9,94  
Altın Gr. 592 592 5,81  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 0,50  
Gümüş Gr. 8,01 8,02 0,20  
B. Petrol 82,42 82,42 -0,22  
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