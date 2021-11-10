***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.11.2021 18:29
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.11.2021
Genel Kurul Tarihi 06.12.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - Geçmiş Yıllar Kârlarının Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İsdemir Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 Hissedarlar Olağanüstü Genel kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2021 Shareholders Extraordinary General Assembly Meeting Informat....pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 İsdemir Extraordinary General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976900
BIST