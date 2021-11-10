***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.11.2021Genel Kurul Tarihi 06.12.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - Geçmiş Yıllar Kârlarının Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,4 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İsdemir Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Hissedarlar Olağanüstü Genel kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2021 Shareholders Extraordinary General Assembly Meeting Informat....pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 İsdemir Extraordinary General Assembly Announcement.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarGündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976900BIST