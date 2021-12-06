***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.11.2021Genel Kurul Tarihi 06.12.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - Geçmiş Yıllar Kârlarının Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,4 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İSDEMİR - OGK - 06.12.2021 - Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 İsdemir Extraordinary General Assembly Meeting Minutes 06.12.2021.pdf - TutanakEK: 3 İSDEMİR - OGK - 06.12.2021 - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 İSDEMİR - OGK - 06.12.2021 - List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 5 İsdemir Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 İsdemir Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarOlağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981289BIST