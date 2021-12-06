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***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.12.2021 18:28
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.11.2021
Genel Kurul Tarihi 06.12.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu, Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - Geçmiş Yıllar Kârlarının Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İSDEMİR - OGK - 06.12.2021 - Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 İsdemir Extraordinary General Assembly Meeting Minutes 06.12.2021.pdf - Tutanak
EK: 3 İSDEMİR - OGK - 06.12.2021 - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 İSDEMİR - OGK - 06.12.2021 - List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 5 İsdemir Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 İsdemir Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981289


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Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
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Gümüş Gr. 9,77 9,79 -0,16  
B. Petrol 75,01 75,01 1,93  
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