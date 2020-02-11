***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2020 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, ana hissedarımız Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı"2019 yılında ana ortağımız Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden tek merkez ve slab satışı konulu ticari faaliyetlerin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatı tutarı içindeki paylarının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir."şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818453BIST