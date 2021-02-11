***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.02.2021 18:27
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Hayır (No)
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11.02.2020
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2021 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, ana hissedarımız Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ve OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı "2020 yılında ana ortağımız Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden tek merkez ve slab satışı konulu ticari faaliyetlerin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatı içindeki payının %10'u aşması, OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasında demirli hammadde alımları konulu ticari faaliyetlerin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşması dolayısıyla 2021 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909149
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05416,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,68
|Açılış
|: 416,19
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0301
|7,0329
|% -0,35
|
|Euro
|8,5398
|8,5454
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6959
|9,7445
|% -0,33
|
|Frank
|7,8693
|7,9167
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8692
|1,8786
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,81
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,29
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
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