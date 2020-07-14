***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 Peşin 0,1800000 18 15 0,1530000 15,3B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 Peşin 0,1800000 18 15 0,1530000 15,3Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 16.07.2020 16.07.2020 20.07.2020 17.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 0 0B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 0 0Ek Açıklamalar19.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 14.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Kar payı dağıtımına 16.07.2020 tarihinde başlanılacak olup kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İsdemir 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 İsdemir 2019 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.900.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.364.160.133Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.055.819.678 3.923.962.7334. Vergiler ( - ) 900.391.908 887.181.4675. Net Dönem Kârı 2.155.427.770 3.036.781.2666. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.155.427.770 3.036.781.266Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.911.722 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.157.339.492 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 522.000.000 0* Nakit 522.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 37.700.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.595.727.770 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 3 0 0 0,153 15,3B Grubu 443.699.997 0 20,59 0,153 15,3TOPLAM 443.700.000 0 20,59 0,153 15,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859686BIST