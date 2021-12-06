***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni -Karar Tarihi 10.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.12.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Dağıtılması öngörülen toplam tutarın bir kısmı %19,8 oranında stopaja tabi tutulmuş geçmiş yıl karı olduğundan, GVK Geçici 62. madde uyarınca bu kazançların dağıtımı aşamasında stopaj kesintisi yapılmamaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Genel Kurul kararı doğrultusunda, 321.063.479 TL'si Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61. maddesi uyarınca tevkifata tutulmuş kazançlardan karşılanmak üzere toplam 4.350.000.000 TL dağıtılması onaylanmıştır. (a) 321.063.479 TL / 2.900.000.000 = 0,1107115 TL (stopajsız) (b) 4.028.936.521 TL / 2.900.000.000 = 1,3892885 TL (hisse başına kazanç üzerinden %15 stopajı = 1,1808952 TL) (a+b) 0,1107115 TL + 1,1808952 TL = 1,2916067 TLNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 Peşin 1,5000000 150 13,89288456 1,2916067 129,16067B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 Peşin 1,5000000 150 13,89288456 1,2916067 129,16067Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 08.12.2021 08.12.2021 10.12.2021 09.12.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 0 0B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 0 0Ek Açıklamalar10.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 06.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Kar payı dağıtımına 08.12.2021 tarihinde başlanılacak olup kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İsdemir Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 İsdemir Dividend Distribution Table.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981297BIST