***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.02.2022 18:52
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 22.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 Peşin 3,0000000 300 10 2,7000000 270
B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 Peşin 3,0000000 300 10 2,7000000 270
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 22.03.2022 24.03.2022 23.03.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 0 0
B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârı ve geçmiş yıl kârlarının dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve onaya sunulacak kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 22 Mart 2022 olarak belirlenmesi hususlarının, 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İsdemir 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 İsdemir 2021 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.900.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.193.560.133
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 10.157.036.349 17.751.102.067
4. Vergiler ( - ) 3.688.682.520 4.615.441.982
5. Net Dönem Kârı 6.468.353.829 13.135.660.085
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.468.353.829 13.135.660.085
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.431.228 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.472.785.057 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.893.503.481 0
* Nakit 5.893.503.481 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 574.850.348 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.087.146.171 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 54 0 0 2,7 270
B Grubu 7.829.999.946 0 121,05 2,7 270
TOPLAM 7.830.000.000 0 121,05 2,7 270
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003543
BIST