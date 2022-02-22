***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 Peşin 3,0000000 300 10 2,7000000 270B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 Peşin 3,0000000 300 10 2,7000000 270Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 22.03.2022 24.03.2022 23.03.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 0 0B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 22 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârı ve geçmiş yıl kârlarının dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve onaya sunulacak kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 22 Mart 2022 olarak belirlenmesi hususlarının, 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İsdemir 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 İsdemir 2021 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.900.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.193.560.133Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.157.036.349 17.751.102.0674. Vergiler ( - ) 3.688.682.520 4.615.441.9825. Net Dönem Kârı 6.468.353.829 13.135.660.0856. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.468.353.829 13.135.660.085Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.431.228 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.472.785.057 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.893.503.481 0* Nakit 5.893.503.481 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 574.850.348 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.087.146.171 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 54 0 0 2,7 270B Grubu 7.829.999.946 0 121,05 2,7 270TOPLAM 7.830.000.000 0 121,05 2,7 270Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003543BIST