***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini ise Stabil olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973159BIST