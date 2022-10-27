***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.10.2022 18:43
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA+ ( tr)" den en yüksek yatırım yapılabilir düzey olan "AAA (tr)"ye yükseltmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)" olarak belirlemiş ve
notlara ilişkin görünümleri
ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074839
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,5960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,5931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1773
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5546
18:05992,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,22
|Açılış
|: 992,20
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5960
|% -0,06
|
|Euro
|18,5323
|18,5931
|% -0,94
|
|Sterlin
|21,4600
|21,5676
|% -0,48
|
|Frank
|18,6981
|18,8107
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-5,13
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.659
|6.731
|-37,00
|
|Yarım
|3.245
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL