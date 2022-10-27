***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AA+ ( tr)" den en yüksek yatırım yapılabilir düzey olan "AAA (tr)"ye yükseltmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)" olarak belirlemiş venotlara ilişkin görünümleriise "Stabil" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074839BIST