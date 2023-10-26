***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2023 18:18
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu en yüksek yatırım yapılabilir düzey olan "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)" ve notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210598
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0206
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,8758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1071
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.817,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 19,80
|Açılış
|: 1.817,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1002
|28,1858
|% 0,09
|
|Euro
|29,6423
|29,8734
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,9967
|34,1672
|% -0,15
|
|Frank
|31,0814
|31,2686
|% -0,38
|
|Riyal
|7,4814
|7,5190
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|22,51
|
|Altın Gr.
|1.816
|1.816
|18,50
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|11.996
|12.179
|131,00
|
|Yarım
|6.016
|6.115
|66,00
|
|Çeyrek
|2.999
|3.057
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,26
|
|B. Petrol
|90,21
|90,21
|2,28
|