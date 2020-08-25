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***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

25.08.2020 16:29
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***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/08/2020
Açıklama

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, Şirketimizin ilk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 25 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 9,45 (%94,55) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapor


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