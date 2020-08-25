***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.08.2020 16:29
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/08/2020
Açıklama
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, Şirketimizin ilk Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 25 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 9,45 (%94,55) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapor
BIST
16:221.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:227,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:228,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:22458,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 458,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:22
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.259.869
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,41
|1.451.013.931
|% 2,98
|
|PETKM
|4,16
|1.110.586.136
|% 0,48
|
|SASA
|16,10
|1.020.926.005
|% 8,05
|
|TUPRS
|83,75
|627.979.029
|% -0,65
|
|GARAN
|6,88
|586.596.734
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,07
|574.492.522
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.110.586.136
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|471.248.040
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|528.511.322
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,14
|428.365.601
|% -1,26
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3945
|7,3991
|% 0,29
|
|Euro
|8,7566
|8,7622
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7085
|9,7572
|% 0,99
|
|Frank
|8,1067
|8,1555
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9664
|1,9763
|% 0,22
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-0,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.038
|3.115
|-14,28
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-6,91
|
|Çeyrek
|736
|753
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,01
|
Seans Raporu
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 51 kaybederek (% -0.44 ) 1, 017
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16:31
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