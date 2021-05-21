***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
21.05.2021 18:10
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/05/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/05/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ve "Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş." arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi'nin yenilenmesine karar verilmiştir. 21 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan
sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937260
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,37
|Açılış
|: 507,21
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4028
|8,4081
|% 0,33
|
|Euro
|10,2314
|10,2453
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8546
|11,9141
|% -0,02
|
|Frank
|9,3146
|9,3707
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2339
|2,2451
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,12
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|1,40
|