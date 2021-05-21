***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi21/05/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi21/05/2022Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz ve "Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş." arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi'nin yenilenmesine karar verilmiştir. 21 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olansözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937260BIST