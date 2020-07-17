***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 17:29
timiz Yönetim Kurulu'nda 21 Mart 2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yunus ARINCI, 17 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız yönetim kurulu üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860297
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|546.546
|% 10,00
|
|KENT
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|23.012.756
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|163.813.661
|% 0,00
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|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5780
|8,6211
|% -0,07
|
|Frank
|7,2764
|7,3202
|% 0,76
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|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,07
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|13,39
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.618
|18,50
|
|Tam
|2.673
|2.686
|19,00
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,30
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,28
|0,05
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|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
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17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem