***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









timiz Yönetim Kurulu'nda 21 Mart 2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yunus ARINCI, 17 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyelikleri görevlerinden istifa etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak yeni bağımsız yönetim kurulu üye adayının belirlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860297BIST