***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 18:32
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hisselerinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye (Erdemir) devrine ilişkin Erdemir ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince Şirketimizin, ÖİB'den 01.10.2011 – 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080.016,94 TL'lik alacakla ilgili olarak ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Açılan dava ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873788
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4675
En Düşük
7,4198
17:598,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
17:59463,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 463,08
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4556
|7,4655
|% 0,43
|
|Euro
|8,8149
|8,8274
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7959
|9,8450
|% -0,47
|
|Frank
|8,1084
|8,1572
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9828
|1,9928
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,45
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,57
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP