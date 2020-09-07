***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hisselerinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye (Erdemir) devrine ilişkin Erdemir ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) arasında imzalanmış bulunan 31.01.2002 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri gereğince Şirketimizin, ÖİB'den 01.10.2011 – 31.07.2020 tarihleri arası dönemde oluşan 32.080.016,94 TL'lik alacakla ilgili olarak ÖİB'ye karşı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Açılan dava ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873788BIST