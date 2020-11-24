***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 18:15
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tesislerimizdeki 2. Yüksek Fırın'da planlanmış olan onarım çalışmaları başlatılmış olup, mevcut durum itibarı ile Şirketimizin olağan faaliyetlerine önemli seviyede bir etki beklenmemektedir. Planlanan onarım duruşunun 44 gün içerisinde tamamlanması beklenmekte olup, devreye alma çalışmaları sonunda yeniden bilgi paylaşımı yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889829
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
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1.334
En Düşük
1.309
18:058,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1245
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
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8,0502
En Düşük
7,8445
18:059,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1813
|Açılış
|: 9,4400
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|Önceki Kapanış
|: 9,4400
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9,5623
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|: 465,63
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472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|236,60
|339.995.629
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
|
|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|279.694.221
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|19.702.615
|% -10,00
|
|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
|
|SAFKR
|10,43
|324.577.943
|% -9,93
|
|TDGYO
|10,78
|7.262.192
|% -9,64
|
|BURVA
|57,00
|12.668.452
|% -9,52
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% -9,01
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 9,66
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0022
|8,0118
|% 1,58
|
|Euro
|9,5069
|9,5193
|% 1,94
|
|Sterlin
|10,6559
|10,7094
|% 1,75
|
|Frank
|8,7421
|8,7947
|% 1,58
|
|Riyal
|2,1296
|2,1402
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-30,51
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,26
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,02
|
|B. Petrol
|47,82
|47,82
|1,78
|