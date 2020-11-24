***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTesislerimizdeki 2. Yüksek Fırın'da planlanmış olan onarım çalışmaları başlatılmış olup, mevcut durum itibarı ile Şirketimizin olağan faaliyetlerine önemli seviyede bir etki beklenmemektedir. Planlanan onarım duruşunun 44 gün içerisinde tamamlanması beklenmekte olup, devreye alma çalışmaları sonunda yeniden bilgi paylaşımı yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889829BIST