***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 18:15
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Kasım 2020'de yapılan özel durum açıklamamızda belirtilen 2. Yüksek Fırın'daki planlı onarım çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili fırının devreye alınma çalışmalarına başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897434
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0818
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:058,9912
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0944
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
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9,1095
En Düşük
8,9340
18:05448,08
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -14,88
|Açılış
|: 448,22
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|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2959
|7,3003
|% -1,17
|
|Euro
|8,9768
|8,9871
|% -1,08
|
|Sterlin
|9,9166
|9,9663
|% -1,21
|
|Frank
|8,2712
|8,3211
|% -1,24
|
|Riyal
|1,9431
|1,9529
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-45,77
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-14,78
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,23
|
|B. Petrol
|54,51
|54,51
|0,91
|