***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Toker ÖZCAN'ın görevleri 23 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Şirketimizin 23 Şubat 2021 tarih ve 635 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23 Şubat 2021 tarih ve 13 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince Gürtan DAMAR'ın Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Gürtan DAMAR'ın özgeçmişine ekte yer verilmektedir. Şirketimizin 23 Şubat 2021 tarih ve 636 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla - Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Aslıhan DÖvlendirilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913013BIST