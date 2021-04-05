***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01 Nisan 2021 tarihli ve 77996743.202.01-5888 sayılı yazısı gereğince Emre KÖKER'in T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923508BIST