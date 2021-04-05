***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 18:10
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01 Nisan 2021 tarihli ve 77996743.202.01-5888 sayılı yazısı gereğince Emre KÖKER'in T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına hareket eden temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923508
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0395
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0213
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,33
|Açılış
|: 450,80
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1086
|8,1130
|% -0,48
|
|Euro
|9,5836
|9,6042
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,2475
|11,3039
|% 0,06
|
|Frank
|8,6299
|8,6818
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1568
|2,1676
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,60
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-2,59
|
Seans Raporu
18:05
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, RTALB, FORMT, BJKAS, BTCIM, RODRG, UTPYA, TRILC, IDEAS, GLRYH