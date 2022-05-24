***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 18:11
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Ağustos 2018, 7 Şubat 2019 ve 25 Ekim 2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamış olduğumuz yatırımlardan 3 No'lu Kok Bataryası Modernizasyonu tamamlanarak devreye alınmıştır. Şirketimiz, 500 bin ton/yıl kapasiteli 3 No'lu Kok Bataryası ile yan ürün satış hacmini büyütmeyi ve doğalgaz kullanımında enerji tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032154
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1490
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2665
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05965,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 17,17
|Açılış
|: 965,96
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0721
|16,0746
|% 0,94
|
|Euro
|17,2811
|17,3025
|% 1,56
|
|Sterlin
|20,0766
|20,1773
|% 0,49
|
|Frank
|16,6647
|16,7651
|% 1,48
|
|Riyal
|4,2702
|4,2916
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|15,34
|
|Altın Gr.
|965
|965
|16,27
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,34
|