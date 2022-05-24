***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Ağustos 2018, 7 Şubat 2019 ve 25 Ekim 2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamış olduğumuz yatırımlardan 3 No'lu Kok Bataryası Modernizasyonu tamamlanarak devreye alınmıştır. Şirketimiz, 500 bin ton/yıl kapasiteli 3 No'lu Kok Bataryası ile yan ürün satış hacmini büyütmeyi ve doğalgaz kullanımında enerji tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032154BIST