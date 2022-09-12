***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Mesut Keyfli görevinden ayrılmış olup, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürü olarak görev alan Sayın Salih Cem Oral, 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlük görevine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062401BIST