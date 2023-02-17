***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin üretim tesislerinde durum tespiti çalışmaları nedeniyle üretime ara verildiği belirtilmiştir. Söz konusu açıklamamıza ilave olarak Deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmalar devam etmekte olup hasar tutarının Şirketimizin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Şirketimizin yeniden üretime geçebilmesi için tesislerde proses bazında çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114974BIST