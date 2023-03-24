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***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2023 18:18
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un almış olduğu kararlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Ali FİDAN, Sn. Emre GÖLTEPE ve Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127907


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