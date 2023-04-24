***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.02.2023 ve 17.02.2023 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimizin üretim tesislerinde deprem felaketi nedeniyle durum tespit çalışmalarının yürütüldüğü ve üretime ara verildiği belirtilmiştir. İsdemir'de kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmış olup deprem öncesi üretim seviyelerine ulaşılmıştır. Sigorta ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve daha önceki açıklamalarımızda paylaşıldığı üzere Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Konuya ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140557BIST