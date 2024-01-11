***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Net Sıfır Yol Haritası"na yönelik hazırlanan sunum ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, konuya ilişkin sunum, film ve basın bülteni Şirketimiz internet sitesinde (www.isdemir.com.tr) de yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238423BIST