***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un almış olduğu kararlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Emre GÖLTEPE, Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ ve Sn. Sezai Afif ENSARİ'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262195BIST