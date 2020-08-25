***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2020 16:29
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT KEYFLİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.)
SABRİ KILIÇ İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Atölyeler ve Bakım Direktörü
MEHMET PEHLİVAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı (V) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871069
BIST
16:211.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:217,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:218,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0669
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7648
En Düşük
8,6716
16:21458,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 458,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:21
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.041.766
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,40
|1.446.450.855
|% 2,89
|
|PETKM
|4,16
|1.109.605.886
|% 0,48
|
|SASA
|16,05
|1.019.544.826
|% 7,72
|
|TUPRS
|83,75
|620.167.613
|% -0,65
|
|GARAN
|6,87
|583.659.223
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,07
|573.980.219
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.109.605.886
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|471.190.385
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|527.087.048
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,14
|426.982.465
|% -1,26
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3951
|7,3982
|% 0,28
|
|Euro
|8,7589
|8,7648
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,7079
|9,7565
|% 0,99
|
|Frank
|8,1042
|8,1530
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,20
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|0,13
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|-18,49
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|-8,94
|
|Çeyrek
|735
|752
|-4,48
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|46,35
|46,35
|0,71
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:34VKING
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 919 adet işlem
-
16:33DERAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 202 adet işlem
-
16:32DZGYO
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 042 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 51 kaybederek (% -0.44 ) 1, 017
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, SERVE, TKURU, AGYO