***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATAER HOLDİNG A.Ş. SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.05.2013 İcrada Görevli Değil OYAK Genel Müdür / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlıkları bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARETAŞ TOKER ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 18.09.2012 İcrada Görevli İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdür OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI BEKİR EMRE HAYKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 20.09.2012 İcrada Görevli Değil Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERDEMİR MÜHENDİSLİK YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ GÜLİZ KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 17.09.2012 İcrada Görevli Değil Erdemir Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERDEMİR ÇELİK SERVİSMERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ASLIHAN DÖĞER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.09.2012 İcrada Görevli Değil OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkan Vekillik ve Üyelikleri bulunmaktadır. Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 21.03.2019 İcrada Görevli Değil Merkez Valisi Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818451 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Üye) / Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.03.2019 İcrada Görevli Değil Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat Evet B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818451 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880194BIST