***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2021 11:55
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT KEYFLİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965849
BIST
12:431.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:438,9027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:4310,3433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:43495,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 495,29
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:43
|VBTYZ
|20,74
|53.207.732
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|67.058.207
|% 9,91
|
|LINK
|29,52
|10.975.033
|% 7,89
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|ATAGY
|4,19
|14.513.218
|% 6,62
|
|RALYH
|5,87
|326.302
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|167.683.442
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|754.028
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,50
|89.369.485
|% -8,63
|
|AKFGY
|4,53
|3.526.610
|% -7,36
|
|GARAN
|9,10
|727.094.973
|% 0,44
|
|THYAO
|13,97
|515.456.931
|% 1,38
|
|SISE
|8,21
|427.098.335
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,40
|402.560.339
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,37
|360.873.434
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|360.873.434
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|727.094.973
|% 0,44
|
|ODAS
|1,38
|87.478.720
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,78
|107.020.263
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|427.098.335
|% 0,49
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9001
|8,9027
|% -0,16
|
|Euro
|10,3355
|10,3433
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9498
|12,0097
|% 0,16
|
|Frank
|9,4848
|9,5419
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3662
|2,3781
|% -0,12
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,59
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.262
|3.345
|6,94
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,36
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,19
|