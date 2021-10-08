***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Endüstriyel Gaz Üretim ve Satışı 140.000.000,00 70.000.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIKTeknopark Hatay A.Ş. Ar-Ge Merkezi 1.213.000,00 60.650,00 TRY 5,00 GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE GÖSTERİLEN FİNANSAL VARLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969007BIST