***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Erdemir Genel MüdürüMUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman DirektörüSERCAN BÜYÜKBAYRAM Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama ve Satış DirektörüŞEVKET SELİM YILMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Demirli Malzemeler Alım DirektörüERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim DirektörüBUĞRA ŞENER İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256006BIST