***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 18:20
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
677
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 26/10/2021 KARAR SAYISI: 677 Şirketimizce hazırlanan ve denetime tabi olmayan 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda -Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Kurtuluş Bedri VAROĞLU Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Ali FİDAN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Mustafa Serdar BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972557
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En Düşük
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|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
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|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,5391
|9,5482
|% -0,38
|
|Euro
|11,0572
|11,0655
|% -0,64
|
|Sterlin
|13,0904
|13,1561
|% -0,45
|
|Frank
|10,3067
|10,3688
|% -0,66
|
|Riyal
|2,5311
|2,5437
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-20,10
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,65
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,62
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|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,24
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|B. Petrol
|85,59
|85,59
|0,42
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