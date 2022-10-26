***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 18:13
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
15:003.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -32,00
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:0018,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:0018,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0999
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6438
15:00994,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,80
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler14:58
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|26.745.952
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.921.079
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.914.229
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.956.490
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,68
|27.965.457
|% -5,93
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,35
|6.567.408.524
|% 0,56
|
|AKBNK
|15,36
|2.453.567.121
|% -2,66
|
|PETKM
|13,70
|1.920.063.302
|% 2,47
|
|SISE
|33,60
|1.897.788.189
|% -1,18
|
|EREGL
|30,26
|1.717.557.228
|% -1,75
|
|TSKB
|3,11
|845.846.824
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.192.979.450
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,11
|339.670.697
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,36
|2.453.567.121
|% -2,66
|
|PETKM
|13,70
|1.920.063.302
|% 2,47
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6150
|% 0,04
|
|Euro
|18,6834
|18,7047
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,4940
|21,6017
|% -0,32
|
|Frank
|18,7130
|18,8257
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,13
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,49
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.751
|-31,00
|
|Tam
|6.683
|6.739
|-29,00
|
|Yarım
|3.257
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,24
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Seans Raporu
14:58
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