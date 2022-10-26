***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın