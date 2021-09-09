***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.09.2021 18:27
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan - Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ile Ali FİDAN'ın görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun seçilmesine, - Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Ali FİDAN ile Erdemir Yatırımcı İlişkileri Müdürü İdil ÖNAY ERGİN'in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun seçilmesine, - Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN'ın seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963037
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