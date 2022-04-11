***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.04.2022 18:24
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan - Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emre GÖLTEPE ile Ali FİDAN'ın görev almalarına ve komite başkanlığına Emre GÖLTEPE 'nin seçilmesine, - Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Emre GÖLTEPE ile Erdemir Yatırımcı İlişkileri Direktörü İdil ÖNAY ERGİN'in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun seçilmesine, - Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN'ın seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019260
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
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|Önceki Kapanış
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2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 14,6730
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|Önceki Kapanış
|: 14,7420
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En Düşük
14,6341
18:0516,0146
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,0400
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En Düşük
15,9613
18:05922,42
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|Açılış
|: 922,42
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|Önceki Kapanış
|: 923,44
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930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISFIN
|4,62
|439.471.333
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.309.938
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|144.904.324
|% 9,99
|
|EPLAS
|21,38
|35.617.280
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.156.810
|% -8,87
|
|AKFGY
|3,01
|61.357.495
|% -4,75
|
|CEOEM
|11,36
|29.304.535
|% -4,54
|
|GZNMI
|39,50
|33.519.161
|% -4,50
|
|KLKIM
|20,82
|249.169.065
|% -4,06
|
|GARAN
|13,87
|6.226.802.552
|% 4,29
|
|THYAO
|36,24
|5.898.885.787
|% 2,60
|
|KRDMD
|16,22
|3.726.589.590
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,01
|3.066.731.933
|% 7,28
|
|ASELS
|27,98
|2.921.862.990
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,77
|1.786.271.547
|% 5,73
|
|YKBNK
|5,01
|3.066.731.933
|% 7,28
|
|TSKB
|1,74
|874.856.289
|% 9,43
|
|GARAN
|13,87
|6.226.802.552
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,17
|433.053.139
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6905
|14,6945
|% -0,33
|
|Euro
|16,0005
|16,0146
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,0986
|19,1944
|% -0,32
|
|Frank
|15,7135
|15,8081
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|4,26
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|98,62
|98,62
|-4,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem