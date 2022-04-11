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***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.04.2022 18:24
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan - Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emre GÖLTEPE ile Ali FİDAN'ın görev almalarına ve komite başkanlığına Emre GÖLTEPE 'nin seçilmesine,  - Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Emre GÖLTEPE ile Erdemir Yatırımcı İlişkileri Direktörü İdil ÖNAY ERGİN'in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun seçilmesine,   - Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN'ın seçilmesine,  karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019260


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