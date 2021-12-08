***ISDMR* *MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.12.2021 09:14
***ISDMR******MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISDMR, MTRYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
ISDMR.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,5 TL Teorik Fiyat: 23,02 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MTRYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,039356 TL Teorik Fiyat: 1,771 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981758
BIST
10:172.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 19,93
|Açılış
|: 1.990
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|Önceki Kapanış
|: 1.981
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2.006
En Düşük
1.990
10:1713,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1147
|Açılış
|: 13,6850
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|Önceki Kapanış
|: 13,8030
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13,6449
En Düşük
13,4450
10:1715,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:17780,22
En Yüksek
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|: 0,75%
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|Açılış
|: 780,22
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|Önceki Kapanış
|: 774,38
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785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|11.330.614
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|350.227
|% 9,94
|
|HEDEF
|4,89
|23.572.237
|% 9,89
|
|CRDFA
|4,86
|13.499.443
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|5.841.844
|% -9,95
|
|SELVA
|10,83
|6.437.847
|% -7,28
|
|SISE
|15,16
|638.593.080
|% 3,34
|
|ASELS
|24,08
|457.123.343
|% 4,33
|
|KRDMD
|9,75
|211.943.382
|% 0,52
|
|THYAO
|19,41
|197.196.071
|% 1,09
|
|EREGL
|25,58
|179.351.469
|% 0,55
|
|SKBNK
|1,24
|60.607.945
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,60
|171.629.856
|% 0,84
|
|SISE
|15,16
|638.593.080
|% 3,34
|
|TSKB
|1,64
|68.031.481
|% 1,23
|
|ODAS
|1,67
|47.115.431
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5932
|13,6048
|% 0,85
|
|Euro
|15,3490
|15,3751
|% 1,04
|
|Sterlin
|17,9289
|18,0188
|% 0,66
|
|Frank
|14,6411
|14,7293
|% 0,78
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% 0,67
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,93
|
|Altın Gr.
|780
|780
|5,69
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,50
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