***ISDMR* *MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISDMR******MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ISDMR, MTRYO08.12.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR 1,5 1,2916067METRO YAT. ORT. MTRYO 0,039356 0,039356Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981633BIST