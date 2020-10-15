***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.10.2020 14:03
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AA- olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881925
BIST
14:371.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,55
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:377,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:379,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:37483,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 483,99
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:37
|PENGD
|6,71
|150.131.912
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.225.846
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.371.736
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.035.586
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.999.767
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|892.125
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|433.636
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|1.250.208.761
|% -1,24
|
|ZOREN
|3,01
|1.062.793.124
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,95
|957.121.981
|% 2,63
|
|ECILC
|7,10
|847.083.382
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,68
|726.323.984
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|957.121.981
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,01
|1.062.793.124
|% -1,63
|
|PETKM
|4,79
|1.250.208.761
|% -1,24
|
|KRDMD
|3,68
|726.323.984
|% -0,81
|
|ECILC
|7,10
|847.083.382
|% 2,90
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9338
|7,9361
|% 0,32
|
|Euro
|9,2975
|9,3022
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2245
|10,2758
|% -0,36
|
|Frank
|8,6522
|8,7043
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,32
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-8,19
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-13,62
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-6,59
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|-1,02
|